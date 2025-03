Coleção Terra Bárbara: veja lançamentos da Bienal do Ceará

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO Livro sobre Adísia Sá estará disponível na Bienal do Ceará

Adísia Sá

Com autoria de Luiza Helena Amorim, "Adísia Sá: o bom combate de uma jornalista" apresenta a história da pioneira do jornalismo cearense. Primeira mulher a integrar a redação de um jornal no Ceará, a também professora e escritora teve trajetória marcada por conquistas.

Emilia Freitas

Nascida em Aracati, é conhecida como a "rainha sem rosto", pois não tem registros oficiais. Escreveu o primeiro romance de literatura fantástica do Brasil e defendia os direitos das mulheres. Outras informações sobre a vida de Emilia Freitas (1855 - 1908) podem ser lidas no livro de Alcilene Cavalcante.

Henriqueta Galeno

Quem foi Henriqueta Galeno? A resposta pode ser encontrada em "Henriqueta Galeno: a vanguardista feminista e intelectual", livro de Natercia Rocha. A narrativa mostra a história da escritora que integrou a Academia Cearense de Letras (ACL) e foi pilar do movimento feminista no Ceará.