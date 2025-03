o anjo Hahahiah

Quem nasce sob esta influência tem a personalidade forte, sagaz, espiritual e discreta. Sua fisionomia é agradável e suas maneiras amáveis. É sereno, cordial e age com moderação e equilíbrio. Tem uma grande felicidade interna e compreende o mundo e as pessoas com facilidade. Sua missão será fazer com que as pessoas estudem e atinjam o conhecimento através dos livros.

Horóscopo: previsões dos signos para hoje, segunda-feira, 31 de março (31/03)

ÁRIES

O céu da semana favorece um olhar prático e uma maior conexão com os grupos que fazem parte do seu dia a dia. Os desafios exigem crescimento interno, já que Mercúrio e Vênus retrógrados permanecem juntos no setor de crise.

TOURO

O céu da semana destaca as necessidades da vida pessoal, ajudando na organização da estrutura familiar, pois a Lua segue em fase crescente. Aproveite para fortalecer os laços sociais.

GÊMEOS

O céu da semana traz oportunidades para revisões e ajustes que colaboram com a forma como você se apresenta, pois a Lua passa pela fase crescente. Busque alinhar melhor suas metas profissionais.

CÂNCER

O céu da semana incentiva conexões mais estratégicas para alcançar metas compartilhadas, com a Lua em fase crescente. Aproveite para aprofundar reflexões sobre si, já que Mercúrio e Vênus retrógrados seguem no setor espiritual.

LEÃO

O céu da semana favorece o crescimento pessoal diante das suas aspirações, pois a Lua transita entre a área profissional e seu signo, passando pela fase crescente. O autocuidado se torna essencial para manter o equilíbrio mental e emocional.

VIRGEM

O céu da semana destaca um momento de fortalecimento interno para lidar melhor com os desafios. Busque alinhar interesses nas parcerias, pois Mercúrio e Vênus retrógrados permanecem juntos na área dos relacionamentos.

LIBRA

O céu da semana ajuda a fortalecer os vínculos sociais, promovendo conexões genuínas, já que a Lua transita entre o setor íntimo e o das amizades, em sua fase crescente. Organize a rotina para atender às demandas atuais.

ESCORPIÃO

O céu da semana incentiva o trabalho em equipe para lidar com as responsabilidades, pois a Lua segue entre o setor dos relacionamentos e o profissional na fase crescente. Tente equilibrar interesses individuais e coletivos.

SAGITÁRIO

O céu da semana favorece ações que proporcionam bem-estar e conexão com suas necessidades internas, pois a Lua segue entre a área do cotidiano e a espiritual na fase crescente. Momentos de recolhimento ajudam a recarregar as energias.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana ressalta a importância de fortalecer os laços sociais, principalmente com pessoas próximas. O diálogo e a empatia são essenciais, já que Vênus e Mercúrio retrógrados permanecem no setor da comunicação.

AQUÁRIO

O céu da semana destaca maior proximidade nas relações pessoais, especialmente no círculo próximo. Demonstre generosidade, mas evite exageros financeiros, pois Mercúrio e Vênus retrógrados seguem juntos na área financeira.

PEIXES

O céu da semana favorece raciocínio rápido para lidar com as tarefas do momento. Dê atenção às suas necessidades e aproveite momentos de lazer com equilíbrio, já que Mercúrio e Vênus retrógrados continuam atuando em seu signo.





O SANTO São Benjamim

Nasceu na Pérsia no ano 394. E, logo que evangelizado, descobriu a vocação ao diaconato. Naquela época, tensões políticas e religiosas entre o rei persa e o domínio romano desencadearam numa perseguição aos cristãos. O diácono Benjamim, cuja atividade e influência desagradaram ao rei Isdeberg, foi espancado e preso. Durante o ano de encarceramento, dedicou-se a orar, meditar e escrever. Foi posto em liberdade sob fiança do embaixador romano. Logo que o rei persa ficou sabendo das atividades de Benjamim, Isdeberg ordenou que o torturassem em lugar público e, enquanto enfiavam farpas embaixo das unhas e em outras partes sensíveis do corpo, o impeliam a negar a sua fé. Como persistiu em não negar a Cristo, foi empalado e morreu por volta do ano 424.