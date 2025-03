Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 31 de março (31/3)

Foto: Fernanda Siebra/Divulgação O Museu Ferroviário Estação João Felipe, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) e o Metrofor inauguram a exposição "Descartes Gadelha, ferroviário"

O Museu Ferroviário Estação João Felipe, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) e o Metrofor inauguram a exposição "Descartes Gadelha, ferroviário" nesta segunda-feira, 31. O público pode conhecer outro aspecto do trabalho do artista: as suas obras produzidas enquanto desenhista da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA).

Quando: segunda-feira, 31, às 10 horas; visitação de segunda a sábado, de 5h30min às 23 horas

segunda-feira, 31, às 10 horas; visitação de segunda a sábado, de 5h30min às 23 horas Onde: Estação Benfica - Metrofor (av. Carapinima, 2087 - Benfica)

Oeste Outra Vez

O cinema do Shopping Via Sul Fortaleza exibe o filme "Oeste Outra Vez", com Rodger Rogério no elenco. A obra apresenta a narrativa de um faroeste brasileiro ambientado no sertão de Goiás, onde homens rudes e incapazes de lidar com suas próprias fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam.

Quando: segunda-feira, 31, às 15h e às 20h45min

segunda-feira, 31, às 15h e às 20h45min Onde: Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Redonda)

Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Redonda) Quanto: R$ 17,55; vendas na bilheteria e no site Ingresso.com





Drama

Com Marieta Severo e Suzana Pires, o drama "Câncer com Ascendente em Virgem" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. Professora de matemática, mãe de adolescente, divorciada e baladeira, Clara gosta de ter as rédeas de sua vida nas mãos, até se deparar com um diagnóstico de câncer de mama que abala o controle que ela pensa ter sobre seus caminhos. Ao lado de sua filha, ela repensa crenças, vaidades e afetos, descobrindo a força interior para superar a doença.

Natureza

Quer se conectar com a natureza? Uma das opções em Fortaleza é a floresta urbana Sombra do Cajueiro. A área repleta de sombras de árvores é opção para recreação infantil e também propõe colônias de férias. As vagas são limitadas e as inscrições devem acontecer pelas redes sociais.

Quando: segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 17 horas

segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 17 horas Onde: Sombra do Cajueiro (rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários)

Sombra do Cajueiro (rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários) Mais infos: @sombradocajueiro





No Radar

A atriz Vera Holtz volta a Fortaleza para novas apresentações do espetáculo "Ficções". Inspirado no livro "Sapiens: Uma breve história da humanidade", de Yuval Noah Harari, a produção teatral leva o público a refletir sobre a construção do ser humano, suas memórias, ideais e trajetórias que moldaram o mundo exterior. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos por preços a partir de R$ 25.

Quando: sexta-feira, 4, e sábado, 5, às 20 horas; domingo, 6, às 18 horas

sexta-feira, 4, e sábado, 5, às 20 horas; domingo, 6, às 18 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no site Sympla