Futebol feminino em cartaz no Cinema do Dragão

Foto: Vitrine Filmes/Divulgação "Onda Nova" (1983) foi censurado durante a ditadura militar

Censurado durante a ditadura militar, o filme “Onda Nova”, de Ícaro Martins e José Antônio Garcia, retorna aos cinemas em 2025. Em Fortaleza, a produção está em cartaz no Cinema do Dragão.

Protagonizada por Carla Camurati e Cristina Mutarelli, o longa é uma comédia erótica e anárquica que traz a história do “Gayvotas Futebol Clube”, time de futebol feminino, no período em que a modalidade foi regulamentada no Brasil novamente.

A narrativa aborda questões como o preconceito de gênero e sexualidade que as atletas sofrem dentro do campo, assim como fora dele, e a preparação delas para um jogo importante que o clube disputará.

Apesar da história fictícia, o filme tem participação de Wladimir Rodrigues dos Santos, Walter Casagrande e Olívio Pitta, jogadores integrantes da Democracia Corintiana, movimento político da época, e do narrador Osmar Santos.

Ele teve sua primeira exibição na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 1983. No entanto, foi considerado “amoral” e censurado pelo regime militar da época. Agora, retorna aos cinemas restaurado em 4K.

Confira a sinopse

“Onda Nova”, 1983, é uma comédia erótica e anárquica que reúne histórias das jogadoras do Gayvotas Futebol Clube, um time de futebol feminino recém-formado em plena ditadura militar, no ano em que o esporte foi regulamentado no Brasil, depois de ter sido banido por 40 anos. Com o apoio de renomados jogadores da época como Casagrande, Pitta e Wladimir, elas enfrentam os preconceitos de uma sociedade conservadora. Paralelamente, lidam com seus problemas pessoais e familiares, e se preparam para um simbólico jogo internacional contra a seleção italiana.

