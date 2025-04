Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 1º de abril (1º/4)

Foto: Disney/Divulgação Novo live-action de Branca de Neve estreia em março nos cinemas

Nesta terça-feira, 1º, o cinema do shopping RioMar Fortaleza recebe mais uma edição do CineMaterna. Na sessão especial, voltada para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o live-action musical do clássico conto de fadas "Branca de Neve". A sessão é toda adaptada para esse público, com iluminação suave, som reduzido, temperatura ajustada, trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, disponíveis gratuitamente.

Quando: terça-feira, 1º, às 14 horas

terça-feira, 1º, às 14 horas Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: cinematerna.org.br





Buena Vista

O Buena Vista Social Orchestra, formada por integrantes originais do grupo Buena Vista Social Club, se apresnetam no domingo, 6, no shopping RioMar Fortaleza. Eles irão interpretar clássicos cubanos sob regência do maestro e compositor Jesus "Aguaje" Ramos.

Quando: d omingo, 7, a partir das 17 horas

omingo, 7, a partir das 17 horas Onde: Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 135; vendas em clubedoingresso.com





Novocaine

Está em exibição em cinemas de Fortaleza o filme de ação "Novocaine". Nathan Caine possui uma condição rara que o impede de sentir dor. Ele se apaixona por uma colega de trabalho, mas, no dia seguinte ao primeiro encontro, ela acaba sequestrada por bandidos. Motivado pelo desejo de salvá-la, Nathan parte em uma aventura repleta de emoção e tira vantagem de sua insensibilidade. Além do protagonista vivido por Jack Quaid, o elenco é composto por Amber Midthunder, Jacob Batalon, Ray Nicholson, Evan Hengst, Matt Walsh e Betty Gabriel.

Quando e onde: Ingresso.com





Denis Rouvre

Este é o último mês disponível para conferir a exposição "O Amanhã Não Existe", do fotógrafo francês Denis Rouvre. A mostra propõe reflexões sobre sustentabilidade e a capacidade humana de transformação frente às adversidades. Mais de 50 fotografias foram produzidas no Ceará, com personagens reais e imaginários.

Quando: visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até 20 de abril

visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até 20 de abril Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Exposições

Seguem em exibição no Espaço Cultural Unifor as exposições "Imagens em Trânsito", de Delfina Rocha", e "Um Oceano Dentro de Mim", de Jane Batista. Na primeira, Delfina propõe mergulho em sua produção autoral sobre as camadas da memória.

Quando: de terças a sextas, das 9h às 19 horas; sábados e domingos, das 12h às 18 horas

de terças a sextas, das 9h às 19 horas; sábados e domingos, das 12h às 18 horas Onde: Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz)

Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz) Gratuito