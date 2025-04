Autor cearense estreia na Bienal do Ceará com livro sobre acessibilidade: "Nunca imaginei estar lá"

Foto: Erasmo Dantas/Divulgação Escritor cearense Zé Maria lança a obra infantil "A História Mais Linda do Mundo" na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

Amizade, inclusão, superação e acessibilidade: com esses temas, o escritor e professor cearense Zé Maria escreveu “A História Mais Linda do Mundo”. No centro do enredo, a pequena Sofia. Surda, ela enfrenta desafios diários “em um mundo que nem sempre está preparado para acolher sua forma de existir”.

Esse é o segundo livro do autor, natural de São Gonçalo do Amarante, município localizado a 61 km de Fortaleza. Zé Maria lança a obra infantil em um evento no qual estreia como escritor: a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, realizada entre 4 e 13 de abril.

O lançamento ocorre em 5 de abril, às 15 horas, na Quadra Literária, espaço criado para democratizar o acesso de pequenas editoras, autores e autoras independentes à feira literária. Esta, então, é uma oportunidade de expandir seu trabalho a novos leitores.

Para o autor, estrear no evento é muito importante e uma realização pessoal: “Nunca imaginei poder estar lá com um livro meu”.

Estreia na Bienal do Livro do Ceará: livro infantil sobre inclusão

Com “A História Mais Linda do Mundo”, Zé Maria apresenta ao público a vida de Sofia, protagonista surda. Segundo o autor, ela carrega em sua jornada “resistência de tantas mulheres que transformaram silêncio em palavras, opressão em narrativa e invisibilidade em representatividade”.

A história também destaca sua mãe. No livro, ela conta como foi o nascimento de Sofia e todo o processo de inclusão até sua vida escolar. Assim, o contexto da feira literária se mostrou ainda mais potente para o lançamento.

“A obra tem tudo a ver com o tema da Bienal, que neste ano fala sobre ‘Mulheres, Resistência e Literatura’. A mãe da Sofia é uma mãe atípica que nos ensina que a verdadeira comunicação é aquela que acontece quando abrimos nossa história para outras pessoas conhecerem”, elabora.

Estreia na Bienal do Livro do Ceará: “Para mim, era algo impossível”

Pela primeira vez participando da Bienal do Livro do Ceará como escritor, Zé Maria já foi ao evento anteriormente, mas como leitor. Ele acompanhava mesas-redondas com autores e comprava obras literárias.

Assim, já tinha a noção do poder transformador do evento: “A Bienal sempre foi, para mim, um lugar de encantamento. Nunca imaginei poder estar lá com um livro meu. Graças a Deus tive a oportunidade de me inscrever na Quadra Literária para lançar o livro no dia 5”.

Estrear no evento como escritor, então, soava como algo “impossível” para Zé Maria. Ele iniciou sua trajetória na Literatura após a perda do pai. Como conta, a “escrita veio como forma de terapia” e a partir dela surgiu seu primeiro livro, intitulado “Naquela Rua Mora Um Velho”.

“Nesse livro contei minha infância, sobre onde eu morava e como era a vida com meu pai. Fiz essa homenagem a ele e ele virou personagem. Foi lançado somente onde vivo, em São Gonçalo do Amarante”, relata.

Estreia na Bienal do Livro do Ceará: "Quero mostrar para os jovens que eles podem chegar onde cheguei"

A chance de lançar livro na Bienal é vista como uma ótima oportunidade para Zé Maria por dar maior visibilidade não somente ao seu trabalho, mas aos “temas pertinentes” para a sociedade carregados em sua escrita.

“Além do destaque para a comunidade surda, vou estar lá mostrando para outros jovens da região de onde vim, de uma situação de vulnerabilidade, que eles também podem chegar onde cheguei”, afirma.

O escritor compartilha a recepção em São Gonçalo do Amarante ao seu primeiro livro: “Recebi muitos contatos de jovens daqui onde moro, perguntando sobre meu processo de escrita, porque muitos querem colocar para fora suas histórias presas nas gavetas. De alguma forma me tornei o rapaz que conquistou isso e que outras pessoas se espelham. Quero mostrar para os jovens que eles podem chegar lá”.

Lançamento de "A História Mais Linda do Mundo" na Bienal do Livro

Lançamento de “A História Mais Linda do Mundo” na Bienal do Livro

Quando : sábado, 5 de abril, às 15 horas

: sábado, 5 de abril, às 15 horas Onde : Quadra Literária da Bienal do Ceará, no Centro de Eventos (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

: Quadra Literária da Bienal do Ceará, no Centro de Eventos (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Entrada gratuita

Mais informações: @ze_simplicio



XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

Quando: 4 a 13 de abril, das 10h às 22 horas

4 a 13 de abril, das 10h às 22 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito