Dua Lipa anuncia shows no Brasil em novembro; saiba sobre ingressos

Foto: David Black/Divulgação Dua Lipa retorna ao Brasil para dois shows em novembro

A cantora Dua Lipa vem ao Brasil para dois shows no mês de novembro. A novidade foi confirmada pela própria artista em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 1º. “Coisas boas acontecem para aqueles que esperam”, escreveu Dua.

Trazendo a turnê “Radical Optimism Tour”, a cantora se apresenta em São Paulo, no dia 15 de novembro, no Estádio Morumbis; e no Rio de Janeiro, no dia 22 do mesmo mês, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Conhecida por diversos sucessos do pop atual, como “One Kiss”, “Physical”, “Break My Heart”, “Don’t Start Now”, “Houdini”, “New Rules” e “Love Again”, Dua Lipa também irá passar por outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México.

A pré-venda dos ingressos tem início na segunda-feira, 7, para fãs cadastrados no site oficial da Dua Lipa. A venda geral irá começar na quinta-feira, 10 de abril. Informações sobre valores ainda não foram divulgadas.

Dua Lipa no Brasil

Vendas gerais: a partir de quinta-feira, 10 de abril



a partir de quinta-feira, 10 de abril Onde: site oficial da Dua Lipa

São Paulo

Quando: 15 de novembro de 2025



15 de novembro de 2025 Onde: Estádio Morumbis (praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo)

Rio de Janeiro

Quando: 22 de novembro



22 de novembro Onde: Estádio Nilton Santos (rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro)

