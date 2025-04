Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 2 de abril

Áries 21/03 a 20/04 Sua postura tende a ficar mais natural e segura, favorecendo a expressão de ideias e sentimentos. No entanto, tenha cuidado ao abordar assuntos sensíveis, evitando conflitos, pois a tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Saturno pede diplomacia.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua junto a Júpiter no setor financeiro sugere boas chances para compras e investimentos, desde que sejam bem planejados e administrados com disciplina. Reflita antes de tomar qualquer decisão importante, pois a tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Saturno alerta para possíveis desafios.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A determinação ajuda a lidar com os desafios e a aproveitar oportunidades, com a Lua e Júpiter em seu signo trazendo impulso positivo. No entanto, o estresse pode surgir, então tente equilibrar o tempo entre as obrigações e momentos de descanso.

Câncer 21/06 a 22/07 Desafios podem se intensificar com a Lua no setor de crises, testando seu equilíbrio e sua inteligência emocional. No entanto, essa fase também traz chances de crescimento, a conexão entre Lua e Júpiter te ajuda a transformar dificuldades em possibilidades.

Leão 23/07 a 22/08 A presença de pessoas queridas fortalece a confiança e estimula um espírito colaborativo e solidário. Esse apoio será essencial para para lidar com os desafios deste período, especialmente com as tensões entre Lua, Mercúrio, Vênus e Saturno exigindo equilíbrio emocional.

Virgem 23/08 a 22/09 Ótima fase para avançar profissionalmente, então dedique-se ao máximo aos projetos em andamento. Para evitar cansaço excessivo, organize suas ideias e tarefas, pois a tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Saturno pode aumentar a sobrecarga.

Libra 23/09 a 22/10 Este período traz sentimentos contraditórios, melhor adiar decisões importantes. Busque incluir atividades que tragam prazer ao dia a dia e fortaleçam a autoestima, aproveitando os benefícios do encontro entre Lua e Júpiter.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua e Júpiter se encontram no setor íntimo, favorecendo momentos de introspecção e lazer mais reservados. Prefira discrição nas interações sociais, evitando exposição desnecessária que possa comprometer sua imagem.

Sagitário 22/11 a 21/12 O encontro entre Lua e Júpiter amplia a atenção às necessidades das relações, motivando atitudes que favorecem o bem-estar de quem está por perto. No entanto, evite criar grandes expectativas de retorno emocional ou material.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As oportunidades para melhorar a rotina se tornam mais evidentes, incentivando iniciativas que tornem o dia a dia mais dinâmico. Atenção à comunicação, pois a tensão lunar com Mercúrio, Vênus e Saturno pode gerar dificuldades na troca de informações.

Aquário 21/01 a 18/02 Os momentos de lazer com outras pessoas se tornam mais atrativos e podem fortalecer as conexões sociais e a autoconfiança. No entanto, mantenha o equilíbrio nas finanças, evitando gastos impulsivos que possam comprometer o orçamento.