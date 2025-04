Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 2 de abril (2/4)

Foto: Arthur Bluz/divulgação Exposição "Teimosia" em cartaz no Museu da Cultura Cearense (MCC)

A exposição "Teimosia" chega a sua última semana no Museu da Cultura Cearense (MCC), ficando aberta para visitação até o próximo domingo, 6. De autoria dos artistas Gerson Ipirajá e Silvano Tomaz, e com curadoria de Kadma Marques, a mostra celebra 30 anos da trajetória dos dois artistas e homenageia Zé Tarcísio. As obras, produzidas desde 2021, focam na importância de perserverar nas próprias crenças, inclusive na arte.

Quando: quarta a sexta-feira, das 9 às 18 horas; sábado e domingo, das 13 às 18 horas

quarta a sexta-feira, das 9 às 18 horas; sábado e domingo, das 13 às 18 horas Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Yoga

O tradicional Yoga ao Pôr do Sol da Pinacoteca do Ceará está com mais uma edição nesta quarta-feira, 2, às 17h30min. A prática de Hatha Yoga será conduzida pela professora Keyvianne Costa, no pátio do equipamento. São disponibilizadas 20 vagas para a aula, com inscrições realizadas com 1 hora de antecedência na recepção do museu.

Quando: quarta-feira, 2, às 17h30min

quarta-feira, 2, às 17h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito; são disponibilizadas 20 vagas com inscrições realizadas uma hora antes da aula, na recepção do museu





Coco de Praia

Acontece nesta quarta-feira, 2, a apresentação da manifestação cultural "Coco de Praia do Iguape", na Praça do Ferreira. Comandado pelo Mestre Chico Casueira, a dança acontece ao som do carrom, pulsando no sapateado quente dos pescadores e marisqueiras que constroem o momento. A tradição também é característica na comunidade do Iguape, distante 46 quilômetros de Fortaleza, e atravessa gerações, com prática passada de pais

para filhos.

Quando: quarta-feira, 2, às 12h30

quarta-feira, 2, às 12h30 Onde: Praça do Ferreira (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Praça do Ferreira (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito





Choro Nosso

O Centro Cultural Banco do Nordeste recebe nesta quarta-feira, 2, o Grupo de Choro da Universidade Estadual do Ceará para o espetáculo "Choro Nosso". A partir das 12 horas, o público se conecta em uma apresentação que celebra a grandeza da música instrumental brasileira, tendo como repertório clássicos de Luiz Gonzaga e Pixiguinha.

Quando: quarta-feira, 2, às 12 horas

quarta-feira, 2, às 12 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





No radar

Esta programação é para deixar marcada na agenda. No dia 10 de abril, quinta-feira, acontece a abertura da exposição "Claudio Cesar - O que muitos não viram", no Espaço Cultural Cegás. Além disso, o livro homônimo será lançado a partir das 18h30min, no mesmo local, completando a homenagem ao artista plástico.

Quando: quarta-feira, 10 de abril, às 18h30min

quarta-feira, 10 de abril, às 18h30min Onde: Espaço Cultural Cegás (av. Washington Soares, 6475 - José de Alencar)

Espaço Cultural Cegás (av. Washington Soares, 6475 - José de Alencar) Gratuito