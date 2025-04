Casa Azul Ventures e Eduvem criam espaços acolhedores na Bienal do Livro

Foto: AURÉLIO ALVES XV Bienal Internacional do Livro do Ceará traz entre os convidados 36 autores de todo o Brasil

Neste ano, andar pelos corredores da Bienal é poder também se deparar com um espaço de lounge e descanso, idealizado para oferecer um ambiente acolhedor aos visitantes. Trata-se do local fomentado pela aceleradora de startups Casa Azul Ventures e a startup cearense Eduvem.

Atuante no segmento Business To Business (B2B) - no qual uma empresa presta serviços para outra -, a Eduvem oferece soluções que impactam o setor cultural e educacional de empresas e tem o propósito de transformar o acesso ao conhecimento e à aprendizagem por meio de experiências imersivas e inovadoras.

Segundo Abel Cerdeira, diretor de receita da startup, a presença na Bienal é uma oportunidade para ampliar o alcance e a visibilidade da marca. "Estar em um evento que mobiliza público tão diversificado possibilita novas conexões, o intercâmbio de ideias e parcerias que podem impulsionar futuros projetos inovadores", afirma.

A participação na Bienal ao lado da Casa Azul Ventures representa também oportunidade de "unir forças com o ecossistema de inovação do Ceará para promover o letramento digital e a inclusão educacional", como destaca Rafael Silveira, diretor de operações da aceleradora.

O profissional destaca que o espaço será "um verdadeiro hub de conhecimento, onde a Eduvem e seus parceiros vão compartilhar saberes, fomentar conexões e celebrar a cultura por meio da tecnologia educacional". Assim, em um evento "símbolo de transformação cultural, social e educacional", é a chance de mostrar como a tecnologia "pode ampliar horizontes e democratizar o saber".