Café e literatura: confira locais em Fortaleza que combinam essas duas paixões

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 02.04.2025: Cafés Literários, cafés com espaços literários ou que relacionam café e livros, na Vila Alencarina. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Parte da rotina do brasileiro, o café está presente desde o despertar, em reuniões com amigos e família e até mesmo em momentos que exigem uma maior solitude como a leitura de um livro, acompanhando um pedaço de bolo ou croissant. Em Fortaleza, diversos estabelecimentos oferecem um ambiente acolhedor e contemplativo para a realização da atividade, como a recém inaugurada Vila Alencarina.

Letícia Henrique, sócia e proprietária da cafeteria, argumenta que reunir as duas práticas foi um modo de “dar ainda mais sentido à experiência dos nossos clientes alencarinos”. “A combinação de livro e café nos convida a desacelerar, ler algumas páginas e experimentar o imaginário e o gustativo ao mesmo tempo”, completa a empresária.

Para ela, a quebra proporcionada pelo café na intensidade do cotidiano é fundamental para melhorar a qualidade de vida. “Desde cedo, fomos acostumados a apreciar o café, a pausa que ele proporciona e, mesmo na ‘quentura' da nossa terra, ele é essencial para que o dia corra de forma mais leve e produtiva".

O Lugar de Café, cafeteria presente dentro da livraria Leitura do Iguatemi, é outro espaço que aproveita a combinação dos dois hábitos para gerar uma experiência diferenciada. “Há uma perfeita simbiose entre as duas operações, pois são experiências que se potencializam mutuamente”, destaca o gerente do estabelecimento Gérson Sanford.

“O ambiente de uma livraria passou a ser bem mais do que apenas um local de venda de livros”, argumenta o empresário. Segundo Gérson, as livrarias tem se transformado num espaço de imersão onde o café complementa a experiência de modo pujante. “Nessas viagens imaginárias, nada melhor do que um ambiente confortável e acolhedor para podermos curtir o momento com mais intensidade”, finaliza o administrador.

Apesar de não ser instalada dentro de uma livraria, a Vila Alencarina propõe um mergulho na literatura com um ambiente que faz referências às obras do cearense José de Alencar e outros escritores icônicos como Machado de Assis e Adélia Prado, através de frases e obras desses autores.



Cultura Alimentar e Literatura

O encontro entre os livros e o café também faz parte da programação da XV Bienal do Livro do Ceará, que acontece até 13 de abril. O evento terá um espaço dedicado a debates que envolvem o compartilhamento de saberes acerca da cultura alimentar realizados em uma parceria com o Mercado Alimenta CE e a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

A relevância cultural da macaxeira, plantas cultivadas em quintais produtivos, mariscagem e sua relação com os quilombos, além do café de manjerioba serão alguns dos temas a serem discutidos. Iury de Melo, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado, destaca que os assuntos tem como principal inspiração o tema geral da Bienal: “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”

“A cultura alimentar é um espaço muito transversal, pois envolve alimento, pessoas, memórias. E nesse sentido o espaço de cultura alimentar visa promover o compartilhamento de saberes que conectem a comida como expressão cultural ao tema da bienal”, argumenta o também cozinheiro, que estará mediando a Roda de conversa: “DE TYPICA A TÍPICO – Teu café é feito de quê?”, com Dasdores e Sarah Carvalho.

O bate-papo mergulha mergulha nos saberes e afetos que compõe a história do café ded manjerioba, produzido no Maciço de Baturité. Os grãos são parte da memória de Maria Das Dasdores Costa do Vale, que encontrou no processo do preparo do café diferenciado, um modo de se reconectar com a avó já falecida.

Nascida e criada no Quilombo Alto Alegre, em Horizonte, a 43 quilômetros de Fortaleza, Dasdores propôs uma atividade para preservar a memória da comunidade: o Chá da Memória. A ideia era colocar numa caixa elementos que mantivessem as tradições do quilombo vivas, como as sementes de manjerioba.

Ao serem replantadas, permitiam que a agente comunitária de 44 anos voltasse ao passado, nos dias em que ia colher as sementes junto com a avó no cair da tarde para preparar o tal café. “É pelas lembranças e mãos de guardiãs da cultura alimentar cearense que pudemos conhecer um pouco mais sobre o café de Manjerioba e o que ele representa para nossa memória e identidade cultural”, destaca Iury sobre a importância de abordar essa memória em um evento como a Bienal .



Consulado Café

Com um ambiente digno de um cenário de livros, o Café Consulado fica escondido próximo a um posto de gasolina no Farias Brito. Quem adentra logo descobre o espaço mágico ali, com muita cor, flores e livros. Os croissants com recheios salgados como camarão e cream cheese e doces como banana assada e doce de leite são sucesso entre o público, ao lado dos waffles doces.

Onde: Av. Bezerra de Menezes, 216 - Farias Brito



Av. Bezerra de Menezes, 216 - Farias Brito Quando: domingo a domingo das 8h às 22 horas



domingo a domingo das 8h às 22 horas Quanto: Croissants a partir de R$ 35, 20 e waffles a partir de R$ 19,80



Croissants a partir de R$ 35, 20 e waffles a partir de R$ 19,80 Mais informações: @consuladocafe



Lugar de Café

Localizadas dentro das Livrarias Leitura dos shoppings Iguatemi, Riomar Fortaleza e Del Paseo, a cafeteria oferece uma pausa para quem está no meio das compras e quer aproveitar para ler o livro recém adquirido ali mesmo. Os destaques do cardápio são os cafés que trazem nomes relacionados a literatura como o Poesia: café expresso, água tônica e gelo; Prosa:suco de laranja, café expresso e gelo; Poema: cubos de gelo de café, café expresso e leite; e Soneto: cubos de café, café expresso, calda de caramelo e gelo.

Onde: Leitura Shopping Iguatemi (av. Washington Soares, 85 -Edson Queiroz); Leitura Shopping Riomar Fortaleza (rua. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu); Leitura Shopping Deo Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)



Leitura Shopping Iguatemi (av. Washington Soares, 85 -Edson Queiroz); Leitura Shopping Riomar Fortaleza (rua. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu); Leitura Shopping Deo Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota) Quando: segunda à sábado das 10h às 22 horas; no domingo das 12h às 20 horas



segunda à sábado das 10h às 22 horas; no domingo das 12h às 20 horas Quanto: Cafés gelados a partir de R$ 17



Cafés gelados a partir de R$ 17 Mais informações: @lugar.decafe



Vila Alencarina

Os croissants são o carro chefe da casa, sendo quatro disponíveis no cardápio. Três deles recebem nomes de obras de José Alencar: Guarani: com frango e requeijão; Iracema: com carne do sol, melaço, queijo coalho e salada; e o Senhora: mini croissants recheados de doce de leite, geleia de morango e chocolate. Dentre as bebidas se destacam o Dolce Villa, café gelado com leite e doce de leite.

Onde: Rua nossa Senhora dos remédios, 218 - Benfica

Rua nossa Senhora dos remédios, 218 - Benfica Quando: terça à quinta das 14h às 21h; sexta das 14h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h

terça à quinta das 14h às 21h; sexta das 14h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h Quanto: Croissants de R$ 24,90 a R$ 33,90

Croissants de R$ 24,90 a R$ 33,90 Mais informações: @vilaalencarina