Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 4 de abril

Áries 21/03 a 20/04 A Lua Crescente em tensão com Netuno e o Sol pode trazer desafios na organização das tarefas, sendo fundamental cooperar com quem está ao redor, mesmo diante dos obstáculos na convivência. Ainda hoje, a harmonia entre Lua e Saturno fortalece o pensamento crítico, facilitando escolhas importantes.

Touro 21/04 a 20/05 Posturas rígidas podem tornar as interações e a rotina mais complicadas, como sugere a Lua Crescente em tensão com Netuno e o Sol. Buscar acordos se mostra essencial, por isso mantenha uma atitude conciliadora com o ambiente ao redor. O empenho trará bons resultados.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua Crescente tensionada a Netuno e ao Sol alerta para desafios financeiros. Para manter o orçamento equilibrado, controle os gastos. A harmonia entre Lua e Saturno favorece o pensamento crítico, auxiliando na organização do trabalho e na gestão de recursos.

Câncer 21/06 a 22/07 Evitar ilusões se mostra essencial para estabelecer uma relação equilibrada com suas metas profissionais, conforme indica a Lua Crescente em tensão com Netuno e o Sol. Buscar avaliar os acontecimentos com mais objetividade e imparcialidade pode ser uma estratégia valiosa.

Leão 23/07 a 22/08 A sensibilidade tende a se intensificar, o que pode afetar a confiança e a forma como você percebe os desafios. Cercar-se de estabilidade e de pessoas maduras pode ajudar a manter o equilíbrio, conforme sugere a harmonia entre Lua e Saturno.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Crescente desperta seu lado sociável, mas é importante evitar idealizações sobre as pessoas para não se frustrar. A harmonia entre Lua e Saturno indica que adotar um olhar racional e manter a diplomacia pode tornar as interações mais equilibradas.

Libra 23/09 a 22/10 As relações no ambiente profissional podem enfrentar instabilidades com a Lua Crescente em tensão com Netuno e o Sol, exigindo mais compreensão diante dos desafios. Demonstrar maturidade e agir com equilíbrio pode facilitar os diálogos e fortalecer os vínculos.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua Crescente desperta um forte desejo de crescimento, levando à busca por novas oportunidades. Para evitar equívocos, faça uma análise criteriosa das possibilidades, livrando-se de expectativas irreais e prevenindo contratempos.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua Crescente aumenta seu instinto e sua sensibilidade, tornando essencial equilibrar impulsos para evitar decisões precipitadas. A introspecção se revela uma aliada na prática da autocrítica, favorecida pela harmonia entre Lua e Saturno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As relações pessoais podem demandar mais atenção nesta Lua Crescente, é essencial manter o equilíbrio para não deixar de lado suas próprias necessidades. Buscar acordos com objetividade e diplomacia pode ajudar a tornar as interações mais produtivas, visto a harmonia entre Lua e Saturno.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua Crescente direciona o olhar para o dia a dia, abrindo espaço para ajustes que tornem as atividades cotidianas mais organizadas. Evite agir de forma inflexível e se abra para o diálogo, já que a tensão lunar com Sol e Netuno pode gerar desafios nas relações.