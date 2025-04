Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 4 de abril (04/04)

Foto: Flavia Canavarro / Divulgação O músico Federico Puppi interage com Vera Holtz em cena

O espetáculo "Ficções", de Vera Holtz, voltou a Fortaleza. Em cartaz de hoje a domingo, no Theatro José de Alencar, a montagem é inspirada no best-seller 'Sapiens', de Yuval Noah Harari. Narrado pela própria atriz, o espetáculo mostra sua transformação entre personagens durante a narrativa, incluindo uma "sapiens fêmea", que conta a história da humanidade.

Quando: sexta-feira a domingo, 4 a 6, às 20 horas

sexta-feira a domingo, 4 a 6, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25, vendas no Sympla

Wolf

O artista cearense Roberto Lessa apresenta pela primeira vez o seu álbum "Wolf", o seu primeiro trabalho solo, com um show especial no Cineteatro São Luiz. O espetáculo compõe a programação "Dentro do Som" e acontece nesta sexta-feira, 4, e promete mostrar uma fase musicalmente mais madura do cantor de blues.

Quando: sexta-feira, 4, às 19 horas

sexta-feira, 4, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), vendas pelo Sympla

Paradão Popular

Se você é amante de brega, o Deixe Comigo Bar, localizado no bairro Joaquim Távora, prepara a programação certa! Nesta sexta-feira, 4, a festa "Paradão Popular", que traz seis horas initerruptas de clássicos do brega tocados diretamente do vinil. A discotecagem ficará por conta do DJ Tomé Braga. Na programação, também haverá show de calouros para o público soltar a voz. Entrada a partir de R$ 15.

Quando: sexta-feira, 4, das 21 às 3 horas

sexta-feira, 4, das 21 às 3 horas Onde: Deixe Comigo Bar (Rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)

Deixe Comigo Bar (Rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 15, com venda na entrada

R$ 15, com venda na entrada Mais informações: @deixecomigobar

Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 4, mais uma festa de roda de samba comandada por Gabi Nunes. Nesta nova edição, o espaço recebe a veterana e o pagodeiro Dipas (foto), que apresenta o show "Batuk do Dipas", com músicas clássicas e atuais que marcam o ritmo. A abertura da casa, localizada na av. Monsenhor Tabosa, acontece às 21 horas, com apresentação da cantora às 21h30min, e do Dipas às 00h30min. Ingressos no Sympla.

Quando: sexta-feira, 4, a partir das 21 horas

sexta-feira, 4, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25, vendas pelo Sympla

R$ 25, vendas pelo Sympla Mais informações: @motolibrebar

Forrozão

Nesta sexta-feira, 4, a Estação das Artes promove festa para os amantes de forró. O "Baila Comigo" traz a banda Forrozão Bota Pra Cima, às 18 horas, e o grupo Zé Irís e Forrozão Dedo de Aço, às 20 horas. Em todas as apresentações, sobem ao palco corpo de balé para animar a noite. A entrada no evento acontece por ordem de chegada e está sujeita à capacidade do espaço.