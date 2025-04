Confira a programação cultural deste sábado, 5 de abril de 2025

Foto: Matheus Moura/Divulgação Espetáculo "Vozes Silenciadas" é apresentado em Fortaleza

O Cineteatro São Luiz é palco neste sábado, 5, do espetáculo "Vozes Silenciadas", com Lyvia Cruz, Gracy Kelly e Renata Freitas. A performance dramatiza relatos reais de surdos do interior cearense, abordando temas como diagnóstico, educação, emprego, exploração e discriminação. A obra busca sensibilizar o público sobre as injustiças enfrentadas pela comunidade surda e destacar a importância de amplificar suas vozes.

Quando : sábado, 5, às 19 horas

: sábado, 5, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria e no Sympla





Nirvana Day

Na data conhecida como o dia da morte do vocalista Kurt Cobain, o Ophera Music Bar promove homenagem póstuma com três tributos dedicados a tocar canções do Nirvana, uma das bandas propulsoras do gênero grunge. As apresentações são comandadas pelos grupos Silvana, Kurt Suicide e Boddahgeist.

Quando : sábado, 5, às 18 horas

: sábado, 5, às 18 horas Onde : Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

: Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 20; vendas no site Bilheto





Garagem 541

Ocorre neste fim de semana a segunda edição do Garagem 541, evento itinerante que reúne expositores de moda e artesanato, no qual o público poderá encontrar opções de vestuário, acessórios, calçados e decoração para todos os gostos. Com início às 16 horas, no sábado, 5, e domingo, 6, o momento será realizado no restaurante Verdura Cozinha. A feira também conta com prática de yoga e oficina de arte.

Quando : sábado, 5, e domingo, 6, das 16h às 22h

: sábado, 5, e domingo, 6, das 16h às 22h Onde : Verdura Cozinha (rua dos Tabajaras, 450 - Praia de Iracema)

: Verdura Cozinha (rua dos Tabajaras, 450 - Praia de Iracema) Inscrições e mais informações: @garagem541__

e mais informações: @garagem541__ Gratuito



Bienal do Livro

Neste sábado, 5, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará recebe duas mesas redondas no eixo de programação Mesa da Curadoria. Às 16 horas, Andrea Del Fuego, Socorro Acioli (foto) e Afonso Cruz, com mediação de Sávio Alencar, participam da atividade "O que podem as palavras? Narrativas na contemporaneidade". Às 20 horas, Jarid Arraes e Auritha Tabajaram integram a mesa "O Fogo e A Água: Palavras em Travessia", mediada por Suene Honorato.

Quando : sábado, 5, às 16h e às 20 horas

: sábado, 5, às 16h e às 20 horas Onde : Arena Henriqueto Galeno no Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

: Arena Henriqueto Galeno no Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito