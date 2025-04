Glória Diógenes lança nova obra durante a Bienal do Livro

Foto: AURÉLIO ALVES A pesquisadora Glória Diogenes é presença confirmada na Bienal

Neste sábado, 5, a Bienal Internacional do Livro no Ceará recebe o lançamento do novo livro de Glória Diógenes, “Sangue no Olho D’água”, que tem linguagem poética e aborda desafios, medos e descobertas da vida da autora.

“‘Sangue no Olho D'água’ segue os designíos da terra, das águas, dos duelos, das secas e o arrebatamento das precipitações. É cidade e sertão. Tudo é pretexto para falar da vida, do medo e das descobertas”, anuncia Glória em suas redes sociais sobre a sua terceira obra.

A autora, que é também antropóloga e professora titular da Universidade Federal do Ceará (UFC), usa da sua subjetividade para transitar entre paisagens que fazem parte da memória da personagem Maria, como o mar de Copacabana e as águas de Jaguaribe.

No livro, ela faz homenagens ao pai, Osmar Diógenes, e rememora vivências com sua imaginação literária.

Glória Diógenes na Bienal do Livro do Ceará

O lançamento da obra na Bienal Internacional do Livro no Ceará acontece no segundo dia do evento, no sábado, mas não será a única participação da autora. Glória volta na terça-feira, 8, para uma sessão de autógrafos de seu outro livro “Fio Que Não Parte: Contigo Vivi Paulo Diógenes”.

Além disso, no sábado, 12 de abril, ela participa como mediadora da mesa “O corpo, o espanto e a fala: escritas de testemunho”, que tem como convidadas Micheliny Verunschk e Adriana Negreiros.

Já no domingo, 13, Glória participa da mesa “O feminino e suas inscrições”, que discute literatura e psicanálise com Mônica Portugal e Jerzuí Tomaz.

XV Bienal Internacional do Livro do Ceará