Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 5 de abril

Áries 21/03 a 20/04 O envolvimento com as atividades diárias aumenta, favorecendo um ritmo produtivo, pois a Lua Crescente se une a Marte no setor familiar. Aprimore os planos e busque manter uma convivência tranquila com quem está ao redor.

Touro 21/04 a 20/05 Seu pensamento se torna mais dinâmico e a comunicação flui melhor com a Lua Crescente ao lado de Marte no setor das ideias. O compromisso com as parcerias cresce, assim como a empatia e a habilidade para lidar com os desafios.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua proatividade e praticidade se fortalecem com a Lua Crescente junto a Marte, ajudando no avanço das tarefas. Organize as ações com estratégia e busque interagir de forma equilibrada e harmoniosa com as pessoas ao redor.

Câncer 21/06 a 22/07 Sua determinação se intensifica com o encontro da Lua Crescente com Marte em seu signo, impulsionando conquistas. Controle as reações e lide com as situações desafiadoras com maturidade.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Crescente e Marte juntos no setor de desafios podem despertar reações impulsivas. Mesmo diante dos obstáculos, evite agir de forma precipitada, cultivando calma e avaliando tudo com clareza.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua Crescente e Marte juntos no setor das amizades estimulam a interação social e o trabalho em equipe, seja presencialmente ou no ambiente digital. Use o diálogo para evitar conflitos e proteja sua privacidade.

Libra 23/09 a 22/10 Seu senso de responsabilidade aumenta com a Lua Crescente e Marte no setor profissional, incentivando um posicionamento firme, disciplinado e criativo. Tome cuidado para não se sobrecarregar, pois o Sol em tensão alerta para a necessidade de equilíbrio.

Escorpião 23/10 a 21/11 A confiança e a resiliência se destacam neste período, impulsionadas pelo encontro da Lua Crescente com Marte na área espiritual, em harmonia com Mercúrio, Vênus e Saturno. O desejo de expansão deve ser guiado por bom senso e cautela.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seus sentimentos se intensificam com a Lua Crescente ao lado de Marte no setor íntimo. Buscar equilíbrio emocional e canalizar a energia de forma construtiva pode ajudar a evitar atitudes impulsivas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Laços de cumplicidade e parceria se tornam mais evidentes com o encontro entre a Lua Crescente e Marte. No entanto, é essencial respeitar a individualidade de cada pessoa, pois a tensão com o Sol pede atenção.

Aquário 21/01 a 18/02 O envolvimento nas atividades diárias se fortalece com a Lua Crescente e Marte no setor das rotinas. Busque formas de aliviar o estresse e adotar hábitos saudáveis, pois as tensões com o Sol sugerem a necessidade de mais cuidado com o bem-estar.