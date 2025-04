Pavilhão da Magnólia comemora 20 anos com mostra de repertório em abril

Foto: DIVULGAÇÃO/SERGIO LIMA/GRUPO PAVILHÃO DA MAGNÓLIA Mostra terá o premiado espetáculo "A Força da Água"

O Grupo Pavilhão da Magnólia comemora, em abril, duas décadas de história. Junto a celebração, a 6ª edição de sua Mostra de Repertório será realizada, trazendo espetáculos e a exposição comemorativa de 20 anos do grupo. A programação inclui a estreia do espetáculo "A Viagem de um Barquinho", adaptação de um clássico do teatro brasileiro escrito por Sylvia Orthof. Além da montagem, será apresentado o premiado "A Força da Água" e "Maquinista", com direção de Herê Aquino e dramaturgia de Astier Basílio.

O teatro também estará nas ruas com uma versão da "Paixão de Cristo", com título "Pétalas", durante a quaresma. Com foco em apresentações em bairros da periferia da capital, o espetáculo já foi visto por mais de dez mil pessoas.

Além das apresentações, uma exposição comemorativa celebra os 20 anos do grupo com uma coletânea de arquivos, fotos, vídeos, objetos de cena e cenografia dos espetáculos. Reunidos com curadoria do artista Dan Pellegrin, a mostra estará exposta na Casa Absurda, sede do coletivo, junto a uma festa de encerramento, no dia 26 de abril, com DJs convidados.

Em 2025, o grupo foi vencedor do Prêmio Shell - considerado o "Oscar do Teatro Brasileiro" - como "Destaque Nacional" pela montagem "A Força da Água".

De acordo com Jota Júnior Santos - ator, produtor e comunicador do Pavilhão - a comemoração é uma maneira do grupo dizer para a Cidade o que estão fazendo e mostrar que os trabalhos continuam vivos. "É uma estratégia de resistência e de chegar a mais públicos que ainda não conhecem os nossos trabalhos", completa.

O grupo inicia seus 20 anos com planos de circulação nacional. Eles estarão presentes na 27ª edição do Palco Giratório, maior projeto de itinerância de artes cênicas no Brasil, com o espetáculo "A Força da Água", vencedor do Prêmio Shell. Jota afirma que o ano será repleto de comemorações. O ator também provoca uma possível nova montagem em 2025, mas que, por enquanto, está em estudos.

A criação do grupo aconteceu em 2015, dentro do curso de Arte Dramática, da Universidade Federal do Ceará (UFC), quando jovens, advindos de diversas periferias de Fortaleza, se reuniram para compor o grupo.

O então estudante Nelson Albuquerque, fundador do grupo, junto a outros colegas, formaram um núcleo de experimentação cênica e começaram a participar dos festivais de esquetes em Fortaleza.

Desde então, o Pavilhão da Magnólia já conta com mais de 900 apresentações, em mais de 50 cidades do País, e tem como foco espetáculos direcionados ao público adulto e infantil.

Jota compartilha que, desde a abertura da Casa Absurda, o grupo tem desejo de partilhar o território com outros artistas e outras linguagens. "Assim lançamos mão de uma sala de recepção para transformar em galeria de arte - a Galeria Absurda", relata.

O Pavilhão ainda trabalha junto a diretores convidados, com o propósito de serem provocados esteticamente e artisticamente e darem vida a projetos que falem de temas políticos e sociais que os atravessam.

O grupo pensa e atua em ações continuadas de pesquisa, formação, criação e difusão teatral. "Queremos continuar fazendo teatro, mostrando o repertório por esse Brasil", finaliza.





Mostra de Repertório do Grupo Pavilhão da Magnólia