Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 6 de abril (6/4)

Foto: Reprodução/Instagram @eltonessence Cover de Elton John, Rogério Martins se apresenta em espetáculo em Fortaleza dedicado ao cantor no mês de julho

O Cineteatro São Luiz recebe neste domingo, 6, a 11ª edição do Projeto Duetos, que reúne shows de grandes nomes da música brasileira em um único momento. Neste próximo evento, Marcus Vinnie abre a noite com um tributo a Elton John e seus maiores sucessos. Além dele, Kleiton & Kledir apresentam "Histórias e Canções", em que fazem releituras de seus sucessos consagrados nos 40 anos de carreira.

Quando: domingo, 6, a partir das 18 horas

domingo, 6, a partir das 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Entrada mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis





SALMO 91

O Grupo Imagens de Teatro apresenta o espetáculo "Salmo 91", que aborda o episódio conhecido como Massacre do Carandiru, um dos acontecimentos mais trágicos da história recente do Brasil. Na ocasião, 111 detentos do antigo Complexo Penitenciário do Carandiru foram mortos.

Quando: domingo, 6, às 19 horas

domingo, 6, às 19 horas Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira); vendas no Sympla

A Força da Água

O grupo de teatro Pavilhão da Magnólia apresenta o espetáculo "A Força da Água" no Teatro Dragão do Mar. A peça traça o caminho historiográfico da seca no Ceará. A montagem explora relatos que denunciam impedimentos à água potável na região.

Quando: domingo, 6, às 20 horas

domingo, 6, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Fortaleza)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Fortaleza) Quanto: R$10 (meia) e R$20 (inteira); venda no Sympla





O Melhor Amigo

O filme "O Melhor Amigo" segue em cartaz no Dragão do Mar com sessões neste domingo, 6, às 15h40min e 20 horas. O filme se passa na praia de Canoa Quebrada e mostra o reencontro dos personagens Lucas e Felipe.

Quando: domingo, 6, às 15h40min e às 20 horas

domingo, 6, às 15h40min e às 20 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira); vendas em Ingresso.com





Arte, educação e cultura

O Instituto Trêsmares está com inscrições abertas para uma formação voltada para educadores e agentes culturais que atuam com crianças em contextos periféricos de Fortaleza. A programação faz parte do projeto "Outros mares: livro que navega a cidade" e ocorre nos dias 19, 20 e 26 deste mês, no Curió, Serviluz e Barra do Ceará.

Inscrições até 17 de abril

Onde: através do formulário