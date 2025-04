Bienal do Livro recebe programação de slam vinda do interior cearense

“O que fazemos é sim literatura!”, afirma Kieza Fran Nascimento, coordenadora e uma das idealizadoras da Rede Slam Ceará. Responsável pela organização da programação relacionada ao slam na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, a poetisa sobralense se alegra com o destaque dado ao slam no maior evento literário do Estado.

“Quando eu pensei na programação que vinculasse juventudes e literatura, não tinha como não pensar no slam e na potência que ele assume na construção de comunidades literárias no Ceará”, argumenta ao listar que a prática do slam no Estado possui forte presença em Sobral, Crato, Itapipoca e Fortaleza.

Slammer e produtora cultural, Layze Martins avalia com positividade o cenário atual do slam no Ceará. Detalhando que, se atualmente há espaços ocupados pela atividade, foi por “luta e insistência” de todos os participantes.

“Por mais que ainda exista a dificuldade das pessoas entenderem que o que a gente faz é literatura, hoje, eu percebo que elas já possuem uma percepção melhor sobre isso. Há o entendimento de que a literatura marginal também é literatura, é arte, e que é algo que vai além do fazer cultura periférica. O slam é um gênero literário que está muito próximo da população, por falar de minorias, das mazelas da sociedade, dores, opressões, mas também não se limita a somente isso”, reflete Layze.

Na Bienal de 2025, o público poderá acompanhar declamações, bate-papos e performances teatrais que abordam o slam a partir desta segunda-feira, 7. Na programação, dois momentos foram pensados para permanecer para a posteridade do evento literário: o Slam Grito Delas, que ocorre na terça-feira, 8, às 19 horas; e o Slam Vozes do Ceará, na quinta-feira, 10, às 16 horas. A primeira atividade é “composta apenas por pessoas que se reconheçam neste lugar do feminino”, como descreve Fran. Já a segunda, reúne slammers de cidades do Ceará, como Crato, Fortaleza e Sobral.

“Ainda que o que façamos seja literatura, esta será a primeira Bienal em que a cena chega em peso. No evento passado, ocorrido em 2022, tivemos a presença do Slam Entrelinhas, mas há slam nos interiores também. Então, trazer os interiores cearenses para ocupar essa Bienal foi nosso maior desafio”, reflete a coordenadora.

Considerados poetas, os slammers terão oportunidade de difundir a atividade e compartilhar suas produções autorais para públicos diversos durante o evento na Capital. “O slam é, então, uma porta de entrada para muitas pessoas à literatura. Quando propomos a ter um espaço aberto e seguro, onde podemos recitar livremente, é aí que o slam assume este lugar de importância. Ver pessoas das periferias do Ceará se autoafirmarem como poetas, como escritores e escritoras é um caminho sem volta.”, finaliza Kieza Fran.

Slam na Bienal

Segunda-feira, 7

16 horas: Slam da Quentura

Com: Coletivo Fora da Métrica (Sobral)

Terça-feira, 8

19 horas: Slam Grito Delas

Com: Cacheada Santos (Sobral), Akwa da Sylva (Sobral), Virginia Oliveira (Sobral), Eutêmia (Itapipoca), Afrodite Muniz (Itapipoca), Lana Oliveira (Crato), Borboletícia (Crato)

Mediação/slammaster: Thay Gadelha (Sobral)

Quarta-feira, 9

9 horas: Bate-papo "Palavras em Cena - Slam, Teatro e Literatura"

Com: Neto Duarte (Sobral), Elmo Ricardo (Sobral), Thay Gadelha (Sobral)

Mediação: Kieza Fran

11 horas: Roda de Conversa "Trans-Escrituras - O Legado das Travestis Escritoras da Poesia Falada"

Com: Akwa da Sylva (Sobral), Maya Rosa (Massapê)

Mediação: APÊAGÁ (Sobral; São Paulo)

Mediação: Layze Martins (Sobral)

Com: Borboletícia (Crato), Lana Oliveira (Crato)

14 horas: Bate-papo "Vozes do Cariri - Literatura Slam em Cena"

16 horas: Performance Poética de APÊAGÁ

19 horas: Espetáculo Teatral "Às Margens"

Quinta-feira, 10

10 horas: Batalha de Rima da Bienal

Com: MM MC, LK MC, Akwa MC, Flow MC (Sobral), Sete Ton (Caucaia), LS MC (Crato), Pahaliah MC (Fortaleza)

Mediação: MC Barnabé (Sobral)

14 horas: Roda de Conversa "A Trajetória do Slam no Ceará"

Com: Saymon Lopes (Sobral), Thay Gadelha (Sobral), Pahaliah (Fortaleza), Ernany Braga (Itapipoca), Lana Oliveira (Crato)

Mediação: Kieza Fran

16 horas: Slam Vozes do Ceará

Com: Thay Gadelha (Sobral), Layze Martins (Sobral), Rêh (Sobral), Neto Duarte (Sobral), Pahaliah (Fortaleza), Raposa (Fortaleza), Preta Poeta (Crato), Borboletícia (Crato)

Slammaster: Saymon Lopes (Sobral)

17 horas: Slam Mãos Quentes

Com: Lyvia Cruz (Camocim)





XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

Quando : até domingo, 13, das 10h às 22 horas

: até domingo, 13, das 10h às 22 horas Onde : Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Mais informações : no Instagram @bienaldolivroce

: no Instagram @bienaldolivroce Gratuito