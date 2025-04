Confira a programação cultural desta segunda-feira, 7 de abril de 2025

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil A escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Contos em 2022 por "A Vestida", participa de programação da Bienal do Livro do Ceará

A escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Contos em 2022 por "A Vestida", participa de programação da Bienal do Livro do Ceará nesta segunda-feira, 7. Apresentadora do programa literário "Trilha de Letras", da TV Brasil, ela participa às 14h30min da mesa "Diálogo Intersmiótico", mediada por Fábio Delano. Às 20 horas, integra a mesa "Literatura no Espelho de Oxum" ao lado de Teresa Cárdenas.

Quando : segunda-feira, 7, às 14h30min e às 20 horas

: segunda-feira, 7, às 14h30min e às 20 horas Onde : Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito





Mediadores de Leitura

A Bienal do Livro tem programação voltada à mediação de leitura. Às 13 horas ocorre a atividade "Literatura Viva: mediação de leitura na poemoteca". Na sequência, às 14h30min, é realizada a mesa "O fogo da palavra-mulher: a resistência feminina na mediação de leitura", com Argentina Castro e Bruna Sonast (foto).

Quando : segunda-feira, 7, a partir das 13 horas

: segunda-feira, 7, a partir das 13 horas Onde : Sala 2 do 2º Mezanino - Oeste, no Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

: Sala 2 do 2º Mezanino - Oeste, no Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito





Minecraft

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza "Um Filme Minecraft", protagonizado por Jack Black e Jason Momoa. Um portal misterioso atrai quatro desajustados para o Overworld, uma terra das maravilhas bizarras e cúbicas que prospera com a imaginação. Para voltar para casa, eles têm que dominar o terreno enquanto embarcam em uma missão mágica com um construtor inesperado chamado Steve.

Salas e horários: Ingresso.com





NO RADAR

Na quinta-feira, 10, e na sexta-feira, 11, é encenado no Teatro RioMar Fortaleza o espetáculo "Yeshua - O homem que mudou o mundo" - que une elementos regionais e música para narrar a história de Jesus e o plano de salvação do mundo. A montagem é contada pelos amigos Justino e Zé que, em conversa sobre o esquecimento dos costumes cristãos, recebem uma missão inesperada: mostrar a história da Paixão.

Quando : quinta-feira, 10, e sexta-feira, 11, às 20 horas

: quinta-feira, 10, e sexta-feira, 11, às 20 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 60. Vendas no Uhuu



Ainda Estou Aqui

Após vencer o Oscar de "Melhor Filme Internacional", o longa "Ainda Estou Aqui" chega ao streaming. Com direção de Walter Salles, o enredo explora o Brasil de 1970, durante a ditadura militar. Na trama, a mãe Eunice Paiva e os filhos enfrentam o autoritarismo quando o pai, Rubens Paiva, é levado pelos militares.

Onde: Globoplay