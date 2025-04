Edições Demócrito Rocha: confira três livros disponíveis durante a Bienal

Edições Demócrito Rocha (EDR) apresenta obras na XV Bienal do Livro do Ceará, realizada até 13 de abril no Centro de Eventos





Palavras Amargas

O escritor Max Franco brinca com o gênero conto, como uma criança com um aparelho eletrônico novo, ele experimenta os muitos tipos: o conto regionalista, o moderno, o psicológico, o policial. A obra está disponível para aquisição na Casa Vida&Arte, na feria de livros da Bienal.

A obra tem 140 páginas e está na primeira edição.

Entre estandes e áreas de troca de conhecimentos, a Bienal Internacional do Livro do Ceará vai ter também a Casa Vida&Arte - que abraça as ações celebrativas aos 40 anos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), os lançamentos e os livros das Edições Demócrito Rocha (EDR) e uma programação do Vida&Arte, caderno de cultura do O POVO, e do O POVO+.



Contos do Estranhamento

A obra de Roberto Smith reúne contos de um sobrevivente da ditadura, explorando a transição da censura para a arte e do eu para o outro. Nesta segunda-feira, 7, às 18 horas, será realizado lançamento na Sala 7 do Mezanino 1. Logo depois, o autor faz sessão de autógrafos na Casa Vida&Arte.

Tempo Menina

Quer ler sobre vida simples e lembranças? "Tempo Menina", lançamento da escritora cearense Célia Chaves Gurgel do Amaral, leva o leitor até o sítio Nirvana - lugar onde infância e brincadeiras se encontram. A obra será lançada nesta segunda-feira, 7, às 19 horas, na sala 7 do mezanino 1.

