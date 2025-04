Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 7 de abril

ÁRIES

Vênus, Mercúrio e Saturno favorecem um envolvimento maior com assuntos familiares, permitindo melhorias na rotina e superação de desafios com determinação. Valorize os laços afetivos.

TOURO

Sua mente está mais ativa e a comunicação flui com naturalidade, proporcionando momentos prazerosos. Esta é uma fase produtiva para a troca de conhecimento, impulsionada pela facilidade no contato com outras pessoas.

GÊMEOS

Seu senso de organização financeira se expande com o encontro entre Vênus, Mercúrio e Saturno, ajudando a administrar os recursos com clareza e disciplina, aumentando sua capacidade de ação. A produtividade abre portas para novas oportunidades lucrativas.

CÂNCER

O encontro entre Vênus, Mercúrio e Saturno fortalece suas ideias incentivando a busca por objetivos com mais determinação. A autoconfiança elevada favorece aprendizados enriquecedores, extraídos das experiências do cotidiano.

LEÃO

Vênus, Mercúrio e Saturno sinalizam um período de amadurecimento diante dos desafios, favorecendo decisões seguras e eficientes. A gestão de bens se fortalece, criando oportunidades para otimizar recursos e expandir possibilidades financeiras.

VIRGEM

Os vínculos se tornam mais sólidos, marcados por parceria e compromisso, fortalecendo laços de confiança e trabalho em equipe. Tenha disponibilidade para compartilhar aprendizados e trabalhar em conjunto.

LIBRA

Vênus, Mercúrio e Saturno ampliam sua percepção sobre o que precisa ser ajustado e o que pode ser aprimorado tanto na rotina quanto na vida profissional. O planejamento prévio tende a trazer bons resultados.

ESCORPIÃO

Princípios e valores guiam seu caminho, incentivando a busca por vivências que contribuam para seu crescimento pessoal. Este é um momento significativo para ampliar sua compreensão sobre a vida.

SAGITÁRIO

Você atravessa um período de renovação interna que fortalece tanto sua jornada pessoal quanto suas aspirações. O gerenciamento dos bens recebe um impulso positivo, ajudando a otimizar recursos e equilibrar as finanças.

CAPRICÓRNIO

Seus vínculos se fortalecem por meio do diálogo e do trabalho em conjunto. Expor suas ideias de uma maneira estruturada e segura pode servir de inspiração para quem está ao seu redor.

AQUÁRIO

Seu olhar atento para a economia se intensifica, combinando conhecimento técnico e criatividade para uma relação mais equilibrada com os recursos materiais. Este é um período oportuno para melhorar sua habilidade estratégica e otimizar a gestão de bens.

PEIXES

Vênus, Mercúrio e Saturno potencializam sua comunicação nas interações, com o raciocínio mais fluido e a confiança em alta para expressar suas opiniões. Aproveite este período para dar visibilidade a projetos e valorizar trocas intelectuais em círculos sociais.





o anjo Leuviah

Quem nasce sob esta influência é amável, jovial, modesto em suas palavras e simples em sua maneira de ser. Suportará todas as adversidades com paciência e resignação, pois sabe que isto é uma forma de evolução material e espiritual. Extremamente curioso, estará sempre disposto a aprender e passar cada experiência realizada. Terá refinamento cultural e amará a música, a poesia e as artes em geral.

O SANTO São João Batista de La Salle

Nasceu em 30 de abril de 1651, na França, primogênito de uma nobre família de 10 filhos. Órfão muito cedo, ficou responsável pelos irmãos. Mas isso não o impediu de seguir com a formação, em vista do sacerdócio. Atuou como cônego da Catedral de Reims com 15 anos e, em 1678, foi ordenado e passou a compor a direção da mesma universidade onde foi estudante. Posteriormente, funda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que encontra forte oposição por parte do clero da época, que não aceitava a formação de um novo modo de vida religiosa. A presença Lassalista, como também são conhecidos no Brasil, iniciou em 1907. É na Sexta-feira Santa de 1719, dia 7 de abril, que São João Batista La Salle faleceu em Ruã, sendo sepultado na Igreja de São Severo.