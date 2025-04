Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 8 de abril

Áries 21/03 a 20/04 Sua autoconfiança cresce, trazendo mais facilidade para interagir com as pessoas e aproveitar momentos de lazer. No entanto, é importante controlar os gastos, já que a tensão da Lua com Urano no setor financeiro sugere cautela.

Touro 21/04 a 20/05 A Lua no setor familiar se alinha ao Sol no setor de crise, favorecendo a resolução de questões pessoais. As dificuldades que surgem servem como oportunidade para reorganizar hábitos e melhorar a qualidade do dia a dia. Encare-as com atenção, mantendo uma postura flexível e aberta ao diálogo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O Sol no setor das amizades destaca afinidades e conexões que favorecem projetos em equipe e aprendizados compartilhados. Em situações desafiadoras, mantenha o diálogo equilibrado e evite exageros.

Câncer 21/06 a 22/07 A harmonia entre Sol e Lua no setor profissional traz mais realização no trabalho, ajudando a avançar em projetos e no planejamento financeiro. Evite posturas individualistas que possam prejudicar parcerias.

Leão 23/07 a 22/08 O alinhamento entre Sol e Lua, conectando a área espiritual ao seu signo, estimula a generosidade e colaboração, fortalecendo o bem-estar coletivo. O compartilhamento de ideias amplia seu aprendizado. Equilibre trabalho e descanso para evitar desgaste.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu equilíbrio emocional e senso crítico ajudam a lidar com situações que exigem discernimento, reduzindo as dificuldades. Promova mudanças progressivas sem atitudes extremas, já que Urano na área espiritual em tensão com a Lua pede cautela.

Libra 23/09 a 22/10 A conexão com outras pessoas fica mais forte, facilitando interações e atividades em grupo. Socializar pode ser prazeroso, mas é essencial preservar sua privacidade, pois a Lua tensionada com Urano no setor íntimo sugere discrição. Cuide também dos gastos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Uma abordagem equilibrada das responsabilidades favorece a organização de processos e o uso eficiente de recursos, conforme aponta a harmonia entre Sol e Lua no setor profissional. Manter a rotina bem estruturada ajuda a manter o ritmo e enfrentar os desafios trazidos pela tensão lunar com Urano.

Sagitário 22/11 a 21/12 O dia tende a ser dinâmico em termos de aprendizado e interações sociais, já que a harmonia entre Sol e Lua favorece essas áreas. Atividades em grupo podem ser estimulantes, então valorize as trocas de conhecimento. Não ignore sua saúde e respeite seus limites.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O encontro entre Sol e Lua sugere harmonia no ambiente familiar, fortalecendo os laços e facilitando a organização do cotidiano. A estabilidade no lar contribui para o bem-estar emocional. Priorize seu espaço pessoal e evite excesso de interações sociais.

Aquário 21/01 a 18/02 O Sol destaca suas habilidades de comunicação, enquanto a harmonia com a Lua reforça sua sensibilidade às demandas de quem está ao seu redor, promovendo equilíbrio nas interações. Ainda assim, procure não se abalar com instabilidades emocionais de outras pessoas.