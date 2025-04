Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 8 de abril (8/4)

Foto: Eltanin Andrade/Divulgação Espetáculo "Maquinista" do Grupo Pavilhão da Magnólia

O Grupo Pavilhão da Magnólia leva ao Teatro Dragão do Mar a peça "Maquinista". Em 1926, Antônio, famoso por sua inteligência e habilidades de comunicação, organizou um espetáculo na cidade, arrecadando dinheiro para as cortinas. No entanto, na estreia, ele desapareceu com os recursos arrecadados. Enfurecidos, os moradores juraram vingança, mas logo souberam que ele se uniu ao bando de Lampião.

Quando: terça-feira, 8, às 19h30min

terça-feira, 8, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Exposição

Segue em cartaz a exposição "O Tempo dos Pássaros Bordar para Preservar", no Museu da Fotografia de Fortaleza. Realizada em parceria com o grupo Café com Bordados, a exibição reúne 26 bordados que representam pássaros diversos da fauna cearense.

Quando: de terça a domingo, das 12h às 17 horas

de terça a domingo, das 12h às 17 horas Onde: Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Museu da Fotografia (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito





Bienal do Livro

É realizado nesta terça-feira, 8, um bate-papo na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará com Kieza Fran Nascimento, coordenadora e uma das idealizadoras da Rede Slam Ceará. O evento ocorre no espaço Casa Vida&Arte como parte da programação do O POVO. Na conversa, destaque para a trajetória da artista e o cenário atual do slam no Ceará. O momento é mediado pelo jornalista Miguel Araujo (foto), que assina esta agenda cultural.

Quando: terça-feira, 8, às 15 horas

terça-feira, 8, às 15 horas Onde: Casa Vida&Arte, na Bienal do Livro (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Casa Vida&Arte, na Bienal do Livro (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito





Edson Queiroz

É inaugurada nesta terça-feira, 8, a exposição fotográfica "Memórias e Afetos: 100 anos de Edson Queiroz". A mostra celebra o legado do empreendedor cearense nascido em Cascavel por meio de 32 fotografias. Elas capturam diferentes faces da sua vida, retratando dedicação aos negócios e paixão pelas mais variadas formas de arte, como a fotografia. O empresário é retratado também como filho, esposo, pai e avô. A curadoria é de Jari Vieira.

Quando: abertura terça-feira, 8, às 9h30min; visitação de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h55min; sábado, das 8h às 14h10

abertura terça-feira, 8, às 9h30min; visitação de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h55min; sábado, das 8h às 14h10 Onde: Hall da Biblioteca da Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)





Curta Canoa

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Curta Canoa - Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada. O evento, divulgado por meio do Instituto Social de Arte e Cultura do Ceará (ISAAC), será realizado no município de Aracati entre os dias 6 e 13 de setembro. Podem participar cineastas de toda a América Latina. As inscrições de curtas-metragens ocorrem até 31 de maio. O Curta Canoa cria intercâmbio cultural e artístico para vivenciar a cinematografia da América Latina. Os vencedores levam o troféu Lua Estrela.

Quando: inscrições até 31 de maio

inscrições até 31 de maio Onde: site