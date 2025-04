MIS promove feiras de fotografia e de vinil

Foto: DIVULGAÇÃO/MIS/Deivyson Teixeira A feira da fotografia ocorre em associação à feira do vinil

O Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS) promove no domingo, 13, feiras de fotografia e de vinil. As ações ocorrem das 15h às 17h30min nos jardins do equipamento. Livros, artigos decorativos e outras peças serão vendidas.

Integrando a programação, ocorre, das 13h às 16 horas, uma oficina da técnica fotográfica "mini pinhole". A atividade é realizada com câmeras artesanais e propõe ser uma "experiência prática e sensível". Keli Pereira, educadora do museu, vai conduzir o momento.

Após o escopo teórico sobre conceitos e funcionamento da câmera, os participantes vão ter acesso a uma prática fotográfica e poderão realizar o processo de revelação de imagens no laboratório do MIS. Também acontece, das 16h às 17 horas, uma fala do artista Jean dos Anjos com o tema "A Fotografia na Força do Axé". (Isabel Costa)

Programação no MIS

Feiras MIS: fotografia e vinil

Quando: domingo, 13, das 15h às 17h30min

Onde: Jardim do Casarão do MIS (Av. Barão de Studart, 410)

Gratuito

Oficina de Mini Pinhole

Horário: das 13h às 16h

Onde: Sala Multiuso e

Laboratórios

Vagas: 15 vagas por ordem de chegada

Classificação indicativa:

16 anos

Fala aberta "A Fotografia na Força do Axé", com Jean dos Anjos

Horário: das 16h30min

às 17h30min

Onde: Praça do MIS