O SANTO Beata Lindalva Justo de Oliveira

Nasceu em 1953, no Rio Grande do Norte. Ao final do Ensino Fundamental, trabalhou como babá e participava de atividades na Igreja. Foi admitida à congregação em 1989. A conclusão do noviciado foi em 1991. Irmã Lindalva foi enviada para o abrigo Dom Pedro II, em Salvador, onde assumiu o ofício de coordenadora do pavilhão de idosos. Em janeiro de 1993, Augusto da Silva Peixoto começou a receber ajuda alimentícia onde a irmã trabalhava e logo apaixonou-se. Ela disse que não poderia corresponder aos sentimentos dele. Mas os assédios prosseguiram. No dia 9 de abril de 1993, a irmã participou da Via-Sacra e voltou ao abrigo para servir café aos idosos. Quando estava atrás do balcão onde ficavam os alimentos, foi surpreendida com um toque nas costas. Ao virar, Augusto lhe deu 44 facadas.