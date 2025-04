Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 9 de abrill

Foto: reprodução Filme "Dessa Arte Eu Sei Um Pouco"

O documentário independente "Dessa Arte Eu Sei Um Pouco" estreia nesta quarta-feira, 9, no Cineteatro São Luiz. A produção narra a vida de Mestre Paulo dos Anjos e aborda a transmissão de conhecimentos da capoeira. Na trama, é destaque o companheirismo entre homens negros.

Quando: quarta-feira, 9, às 16h30min

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria do equipamento





Inscrições

A Escola Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira, no Crato, seleciona novos alunos para as modalidades de 2025. As inscrições se estendem até a sexta, 11. O resultado será divulgado no sábado, 12, e o início do ano letivo do equipamento está previsto para o dia 28 deste mês.

Quando: até a sexta-feira, 11

Inscrições on-line: https://linktr.ee/viladamusica





Feira da Gestante

Nesta quarta-feira, 9, volta ao espaço do shopping RioMar a Feira da Gestante Fortaleza, espaço de divulgação de marcas e pequenos empresários com produtos para gestantes e bebês em valores promocionais. A instalação segue até domingo, 13, e conta com vendas de roupas, móveis, carrinhos, acessórios, fraldas e itens de higiene. A entrada é gratuita.

Quando: desta quarta-feira, 9, até domingo, 13

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

Mais informações: @feiradagestante.fortaleza





Clube das Musas

O encontro de escritoras conhecido como "Clube das Musas" chega à Bienal Internacional do Livro do Ceará nesta quarta-feira, 9. Em seu primeiro evento itinerante, participam Vitória Andrade, Meire Viana, Marta Pinheiro como poetas; e os músicos Alana Girão Alencar, Patrícia Ciríaco e Taylor Costa. Além disso, o momento conta com a presença da cantora Mona Gadelha e da atriz Karla Karenina.

Quando: quarta-feira, 9, às 19 horas

Onde: Café Literário da XV Bienal do Livro (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Gratuito





Estação Junina

É realizado nesta quarta-feira, 9, o segundo dia do Festival Mapeamento Afetivo, programa de formação, pesquisa e difusão que vive sua segunda edição. A partir das 17 horas, acontece um cortejo no Centro Cultural Belchior em direção ao Poço da Draga, que recebe visita mediada ao território, mostra de curtas-metragens e uma roda de conversa. O dia termina com apresentação da quadrilha Estação Junina.

Quando: quarta-feira, 9, a partir das 17 horas

Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) e Calçada da Cidal (esquina da Rua dos Tabajaras com Avenida Almirante Tamandaré - Poço da Draga)

Gratuito