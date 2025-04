Galeria de arte em Fortaleza lança livro sobre gestão de cavalos

Foto: Reprodução/Instagram Livro "Um Olhar Sobre a Gestão em Equideocultura - Teoria e Prática Aplicadas", de Daniel Ottoni, é lançado em galeria de arte em Fortaleza

A Galeria de Arte Mariana Furlani recebe nesta quinta-feira, 10, o lançamento do livro “Um Olhar Sobre a Gestão em Equideocultura - Teoria e Prática Aplicadas”, escrito pelo professor e médico veterinário Daniel Ottoni. O profissional tem mestrado e doutorado em Zootecnia.

No livro, Daniel alia teoria e prática com profundidade e didática. A obra visa ampliar conhecimento e resultados para quem lida com cavalos. O evento ocorre às 18h30min. Após o lançamento, haverá confraternização entre amigos, com oportunidade de troca de ideias entre criadores e apaixonados pela equideocultura.

A programação tem, ao todo, três dias de atividades. Além do lançamento do livro, há na sexta-feira, 11, e no sábado, 12, um Curso de Gestão em Equideocultura. A ação reúne aulas teóricas e práticas, aprofundando os temas discutidos no livro.

Lançamento de livro na Galeria Mariana Furlani: o que é equideocultura?

O evento na Galeria de Arte Mariana Furlani visa destacar a prática da equideocultura. Como aponta a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a equideocultura é a atividade da pecuária que envolve criação e manejo de equídeos, abrangendo animais como cavalos, asininos (asnos) e muares (burro e a mula).

Essa é uma das áreas de conhecimento de Daniel Ottoni, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também cursou mestrado e doutorado em Zootecnia. Ottoni tem experiência no Agronegócio, atuando nas áreas Comercial, Marketing e Consultoria Técnica.

Em sua carreira, também se destaca pela criação e execução de campanhas de marketing. O médico veterinário também participa de feiras, organiza eventos e oferece consultoria especializada.

Curso de Gestão em Projeto de Equideocultura

O professor Daniel Ottoni fica à frente do Curso de Gestão em Projeto de Equideocultura nos dias 11 e 12. O evento ocorre no Haras Sales, em Itapebussu, distrito de Maranguape (a 26,85 km de Fortaleza).

Haras são sítios ou fazendas destinados à criação, ao aprimoramento da raça e ao treinamento de cavalos de corrida. Daniel Ottoni é referência nacional em gestão de haras e idealizador da Connect Horse.

No curso são abordados temas como planejamento estratégico, definição de objetivos, nutrição e gestão de pessoas, organização de tarefas e fluxogramas e diagnóstico completo de haras.

