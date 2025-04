Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 10 de abril

A Lua transita pelo setor das rotinas, reforçando a importância de enxergar com clareza os desafios diários e fazer escolhas alinhadas à sua realidade. Quanto antes você abandonar as ilusões, melhor será o caminho a seguir.

Touro 21/04 a 20/05

O momento pede cautela para evitar atritos nas interações sociais, por isso, é essencial escolher com atenção as companhias. Controle os impulsos financeiros e priorize momentos de lazer compatíveis com seu orçamento.