Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Luiz Alves/Divulgação O cantor cearense Oscar Arruda presta homenagem a Leonard Cohen

O cantor, compositor e poeta canadense Leonard Cohen é homenageado em show na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará. O cearense Oscar Arruda (foto) recebe como convidados Ayrton Bob Pessoa e as cantoras Clau Aniz e Ayla Lemos, para apresentar o espetáculo "Bird on The Wire - Canções de Leonard Cohen", celebrando o autor de clássicos como "Hallelujah", "I´m Your Man" e "Suzanne".

domingo, 13, às 17 horas



Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)



Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito

Burguerland

Com acesso gratuito, o festival "Burguerland" chega ao estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza nesta quinta-feira, 10. O evento combina gastronomia, música ao vivo e lazer com estrutura de 3.700 m². São mais de 15 estações gastronômicas, com diferentes versões de hambúrgueres a partir

de R$ 25.

quinta-feira, 10, a domingo, 13, das 12h às 23 horas

Estacionamento da Lagoa do Papicu, RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Estacionamento da Lagoa do Papicu, RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Engenheiros do Hawaii

Em concerto único no Theatro José de Alencar (TJA), a Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos e a banda Perfeita Simetria celebram Engenheiros do Hawaii nesta sexta-feira, 11. O espetáculo "Clichês Inéditos" é feito sob a regência do maestro Leonardo Sidney.

sexta-feira, 11, às 19 horas

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

a partir de R$ 20; vendas no Sympla





Leo Maia

O Pub 5 Elementos recebe neste sábado, 12, apresentação de Léo Maia. Ele leva ao público repertório formado por clássicos do Tim Maia. Estão incluídas canções como "Ela Partiu". Ele entra às 22 horas. Antes, às 20 horas, há apresentação de Brazukas. À meia-noite é a vez de O Verbo.

sábado, 12, a partir das 20 horas

Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

a partir de R$ 120; vendas no Sympla





Claudio César

É inaugurada no Espaço Cultural da Cegás nesta quinta-feira, 10, a exposição "Claudio Cesar - O Que Muitos Não Viram", em homenagem ao artista carioca radicado em Fortaleza. A mostra visa homenagear a vida e a obra de Claudio Cesar, que dedicou grande parte de sua trajetória à expressão artística. No evento de abertura também é lançado o livro homônimo da exposição.

abertura quinta-feira, 10, às 18h30; visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas

Espaço Cegás de Cultura (av. Washington Soares, 6475 - José de Alencar)

Espaço Cegás de Cultura (av. Washington Soares, 6475 - José de Alencar) Gratuito





Ubuntu nas Ruas

Para celebrar o aniversário de 299 anos de Fortaleza, o Centro Cultural Belchior (CCBel) promove programação até domingo, 13. Nesta quinta, 10, ocorre o lançamento da exposição "Ubuntu nas Ruas". O projeto apresenta o trabalho do fotógrafo Davi Pinheiro.

quinta-feira, 10, às 19 horas

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Fortaleza Extreme

Os amantes de metal voltam a ter um festival para chamarem de seu. Começa nesta quinta-feira, 10, a segunda edição do "Fortaleza Extreme", realizado no Ophera Music Bar. O evento reúne nomes como Bruno Sutter, Ratos de Porão, Dave Evans e Darkside. Os ingressos são limitados.

quinta-feira, 10, a sábado, 12, a partir das 18 horas

Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no site Meaple, no Ophera Music Bar e nas lojas Jazigo e Planet CDs