Conheça 3 novos sabores sabores de ovo de Páscoa feitos no Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR Doce Gula: ovos, coelhos, tortas temáticas e mimos

"Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim?" Pistache, ninho com nutella, caramelo salgado…

Independentemente de qual sabor está dominando o paladar dos brasileiros, a cultura dos ovos de Páscoa e presentes de chocolate sempre marcam este período.

Seja para crianças, com sabores mais suaves, ou para adultos, com paladar mais elaborado, diversas confeitarias da Cidade apresentam suas apostas. Nesta matéria, conheceremos três marcas criadas e administradas por mulheres que aproveitaram a Páscoa para lançar novidades "chocolatudas".





Charmosos e gostosos

Localizada na Cidade dos Funcionários, região Sul, está a Doce Gula, confeitaria consolidada com doces para as festividades. Neste ano, a Páscoa da marca ganhou novos formatos e sabores sofisticados.

"Nosso carro-chefe continua sendo o clássico ovo de colher. Porém, além deste, desenvolvemos uma linha de mimos presenteáveis que vão desde tabletes de chocolate aos clássicos docinhos de festa, tudo na roupagem da Páscoa. Os coelhinhos recheados são os favoritos das crianças. E, claro, nossas tortas decoradas têm lugar garantido na ceia de Páscoa em família", diz Sílvia Vasconcelos, chef confeiteira e proprietária.

Entre os destaques deste ano estão as casquinhas de chocolate em formato de coelho, que custam a partir de R$ 79, os bolos de cenoura a partir de R$ 39 e as tortas decoradas (a partir de R$ 239). O tradicional ovo de colher está disponível nos sabores desses produtos, então brigadeiro gourmet, leite ninho com nutella, casadinho, crème brûlée e pistache (a partir de R$ 119,90).

Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários

Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários Mais informações: @docegulaconfeitaria_

De malas prontas

Se a busca é por um ovo que, além de gostoso, oferece criatividade e conceitos de arte, a Antoinette Doces é o lugar perfeito para escolher um chocolate presenteável. Neste ano, a confeitaria preparou uma coleção com seis variedades inspiradas em diferentes países pelo mundo.

"Em 2025, trouxemos a beleza e nostalgia das antigas viagens de trem e homenageamos seis países e seus sabores mais marcantes em uma coleção de ovos de Páscoa pintados à mão e em embalagem que é uma maleta vintage (foto abaixo) É a coisa mais linda desse mundo", defende Renata Valentim, fundadora da marca.

Os produtos homenageiam o Brasil, Itália, Emirados Árabes, Japão, França e Estados Unidos, cada um com sabores tradicionais de sua região. O ovo do Japão, por exemplo, é feito de cascas em chocolate branco recheadas de ganache de matcha e yuzu; e é decorado com uma pintura artística de cerejeira em manteigas de cacau (R$ 239).

Todas as variedades de ovos de Páscoa da coleção podem ser acompanhados pela mala temática criada pela confeitaria (R$ 70 no combo e R$ 99 a venda unitária).

Onde: Rua José Vilar, 1625 - Aldeota

Rua José Vilar, 1625 - Aldeota Mais informações: @antoinetteboutiquedoces





Chocolate da Terra

A MOA Chocolates, primeira fábrica "Bean to Bar" do Ceará (do grão à barra), também está com uma coleção imperdível de Páscoa. "Neste ano, escolhemos seguir o tema 'Raízes do Brasil', valorizando ingredientes brasileiros e tropicais, ao invés de seguir a tendência de usar insumos importados, como pistache e avelã. Nossa ideia foi reforçar a riqueza da nossa biodiversidade e mostrar que o Brasil tem sabores únicos que merecem protagonismo", diz Giovanna Mondardo, criadora da MOA Chocolates.

Sobre os sabores escolhidos para os ovos deste ano, ela explica: "os ovos de casca são recheados com ingredientes amazônicos. Cupuaçu e cumaru se destacaram, além de opções com noz-pecã do sul do Brasil, castanha de caju, café cearense e banana. São produtos pensados para quem busca um chocolate puro, intenso e com identidade brasileira — mas também para quem quer presentear com afeto e originalidade". Entre as opções da marca, estão os mini ovinhos de noz pecã e café (R$ 35), coelhinhos de chocolate com tâmara e crocante de quinoa (R$ 30) e ovos grandes (R$ 165).

Vendas: www.moachocolates.com.br ou pelo Whatsapp 85 99836-9093