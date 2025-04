Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 11 de abril

Quem nasce sob esta influência, é absolutamente correto, gosta de tudo colocado em ordem e nunca adia o que deve ser feito. Tem o domínio da comunicação, expressa com clareza seus sentimentos, embora possa parecer tímido e introvertido, num primeiro contato com pessoas desconhecidas. Tem fortes premonições, sobre fatos que acontecem quando menos se espera.

O SANTO Santa Gema Galgani

Gemma nasceu em Camigliano, na Toscana, em 1878, e morreu em Lucca, aos 25 anos. Ao nascer, recebeu o nome que, em italiano, significa joia, por ser a primeira menina dos oito filhos do casal Galgani. Gema Galgani teve uma infância cercada de atenção e orações. Ela não cansava de ouvir as histórias da vida de Jesus. Mas essa felicidade terminou aos 7 anos, quando seus pais morreram. Órfã, caiu doente e só suplantou a enfermidade com o abrigo da família de Luca. Pediu a entrada no convento da Ordem das Passionistas de Corneto, mas não conseguiu. Logo lhe apareceram no corpo os estigmas de Cristo, que lhe trouxeram sofrimentos. Fisicamente fraca, os estigmas e as penitências que autoinfligia, acabaram por consumir sua vida. Morreu em 11 de abril de 1903.