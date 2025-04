Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 11 de abril (11/04)

Foto: Andrey Sindeaux/Divulgação O Grupo Vitrola Nova inicia mais uma temporada do seu espetáculo "Lembra da Canção"

O Grupo Vitrola Nova começa, nesta sexta-feira, 11, mais uma temporada do seu espetáculo "Lembra da Canção", que celebra os 15 anos do trabalho independente do coletivo. A apresentação acontece no Teatro Cuca Pici, com um convite ao público para rir da "festa chique e decadente" com os personagens divertidos. Estará disponível, no palco, intérprete de Libras para garantir a acessibilidade.

Quando: sexta-feira, 11, às 19 horas

sexta-feira, 11, às 19 horas Onde: Teatro Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici)

Teatro Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici) Gratuito

Mais informações: @grupovitrolanova

Ritmos da periferia

A Estação das Artes recebe nesta sexta-feira, 11, mais uma programação da Festa Crioula que apresenta a edição "Ritmos da Periferia", com sonoridades do forró de favela, funk, reggae e R&B. O evento busca reunir pessoas em sentimentos de celebração, resistência, liberdade e pertencimento ao espaço ocupado.

Quando: sexta-feira, 11, das 18 horas às 21h30min

sexta-feira, 11, das 18 horas às 21h30min Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito, com entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço

Classificação indicativa: 18 anos

Ciclo de Capacitação

Nos dias 11 e 25 deste mês e 16 e 23 de maio, a Vila das Artes promove o Ciclo de Capacitação em Ensino Coletivo de Cordas Friccionadas com Liu Man Ying. Formação aborda a psicomotricidade com enfoque na infância. Acesso por ordem de chegada.

Quando: 11 e 25 deste mês e 16 e 23 de maio, das 9 às 12 horas

11 e 25 deste mês e 16 e 23 de maio, das 9 às 12 horas Onde: Anexo Vila das Artes (Rua Cap. Gustavo, 3552 - Joaquim Távora)

Anexo Vila das Artes (Rua Cap. Gustavo, 3552 - Joaquim Távora) Gratuito

O Que Muitos não viram

A Exposição "Claudio Cesar - O Que Muitos Não Viram", que homenageia o artista visual Claudio Cesar, já está disponível no Espaço Cultural da CEGÁS. O local recebe 30 obras, entre trabalhos inéditos e já consagrados, que refletem a sua trajetória nas artes. A mostra tem curadoria de Andréa Dall'Olio Hiluy, que buscou destacar a perspectiva surrealista do homenageado.