Restaurante Parrileiro apresenta novidades no cardápio

Foto: Divulgação Restaurante Parrileiro renova cardápio em suas duas unidades

Consolidado na cena gastronômica de Fortaleza, o restaurante Parrileiro acrescentou novidades no cardápio de suas duas unidades, com o objetivo de explorar a versatilidade da brasa e combinar tradição com criatividade.

Assinado pelo chef Ralfo Ifanger, o menu busca ampliar as possibilidades do fogo, oferecendo mais sabores e opções para os mais diversos paladares do público. As novidades estão disponíveis desde quarta-feira, 9.

"A casa segue valorizando os cortes especiais, com novidades como a picanha de pato ao molho de tangerina e pimenta verde e o carré de cordeiro ao pesto de hortelã. Os amantes de filé mignon agora encontram novas opções, como o filé com mostarda, o filé au poivre vert e o filé ao gorgonzola com pistache", destaca o chef.

Para os que procuram por opções mais leves na hora da fome, o Parrileiro traz uma seleção de saladas e acompanhamentos, como a salada de mussarela de búfala, aspargos na brasa, salada coleslaw e couscous marroquino com amêndoas tostadas. Polvo e camarão na brasa também ganham destaque no menu.

O cardápio também apresenta a chegada de dois novos sanduíches, incluindo um sanduíche de brisket. Para as entradas, o restaurante oferece um mix de embutidos artesanais, com presunto de pato, bresaola e patê de brisket.

A seção de sobremesas passou por atualizações, como os clássicos mousse de chocolate e a cocada cremosa, além de novas criações do chef Wellington Teixeira, como a torta de pistache, a American Pie e a Basca Brulée, uma cheesecake basca com calda de frutas vermelhas.

Parrileiro Aldeota

Onde: rua Marcos Macedo, 850 - Aldeota

rua Marcos Macedo, 850 - Aldeota Mais informações: dguests.com/parrileiroaldeota

Parrileiro Sul