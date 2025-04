Shopping recebe festival de hambúrguer neste fim de semana

Foto: Divulgação/SHOPPING RIOMAR BurguerLand: shopping de Fortaleza recebe festival de hambúrguer

O BurguerLand, um dos maiores festivais de hambúrgueres do Brasil, continua na capital cearense. A parada agora é no RioMar Fortaleza até domingo, 13, das 12h às 23 horas, com entrada gratuita. Serão mais de 20 estações com diferentes versões de hambúrguer. O evento também conta com estação de torresmos, batata, além de chopp artesanal e opções de sobremesas.

Entre os destaques estão os hambúrgueres de costelinha e de shimeji. Alguns dos sabores de milk shake são torta de limão e paçoca, mas haverá também sobremesas clássicas, como fondue e merengue de morango. O BurguerLand conta com área kids e é pet friendly (aceita animais de estimação).

De acordo com Eduardo Bueno, um dos organizadores do festival, o espaço contará com mais de 15 mil lanches e mais de 4 mil litros de chopp. Além da gastronomia, o evento conta com uma programação musical.

Nesta sexta-feira, 11, às 20 horas, o cover de Charlie Brown Jr. sobe ao palco. Para o sábado, 12, Emmanuel Luss e Banda continuam o repertório de rock, às 17 horas. Às 20 horas, chega ao evento um cover de Freddie Mercury. No domingo, 13, às 13h30min, Emanuel Luss retorna ao palco e o Cover U2 - Banda The Fly às 16h30min.



BurguerLand