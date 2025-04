"Avowed": novo jogo vai do envolvimento à frustração

Foto: Divulgação "Avowed" se passa em um território hostil, cheio de mistérios

Obsidian Entertainment tem um histórico de criar RPGs envolventes e bem escritos, e "Avowed" mantém essa tradição. O jogo se passa no universo de "Pillars of Eternity", mas não exige conhecimento prévio da franquia para ser aproveitado. No controle de um emissário enviado pelo Império Aedyrano para investigar uma praga misteriosa chamada Dreamscourge, o jogador se vê em um território hostil, cheio de mistérios e escolhas que moldam o destino do mundo. A narrativa é rica, com diálogos inteligentes e personagens bem desenvolvidos. Cada conversa pode revelar detalhes da lore, aprofundando a imersão.

Os gráficos são vibrantes e bem detalhados, especialmente nos cenários das Living Lands. O jogo usa um estilo artístico colorido que lembra "The Outer Worlds", mas com um toque mais sombrio e místico. Cada região explorável tem uma identidade visual única, de cidades movimentadas a florestas enevoadas e cavernas sinistras.

O sistema de combate combina elementos de ação em primeira pessoa com escolhas estratégicas de RPG. O jogador pode alternar entre diferentes estilos de luta, combinando armas corpo a corpo, armas de fogo e feitiços. Os controles são responsivos, mas o combate corpo a corpo pode parecer um pouco impreciso em primeira pessoa, especialmente quando cercado por inimigos. Para jogadores que preferem ataques à distância, o uso de pistolas e feitiços é uma opção sólida, com animações bem feitas e um impacto satisfatório.

A liberdade para explorar é um dos destaques. Embora não seja um mundo aberto tradicional, cada área é recheada de segredos, atalhos e locais escondidos que incentivam a exploração. A verticalidade do mapa adiciona um toque interessante, exigindo saltos e plataformas para alcançar itens raros. O sistema de interação com o ambiente é um ponto positivo, permitindo que o jogador queime vinhas, congele água e destrua paredes para abrir novas passagens. No entanto, nem tudo no cenário pode ser interagido, e às vezes a inconsistência pode frustrar.

A história se desenrola com um bom ritmo, mas algumas missões secundárias podem parecer repetitivas. Os companheiros trazem personalidade à jornada, mas suas interações podiam ser mais dinâmicas. O tempo de jogo varia entre 25 e 30 horas, o que é relativamente curto para um RPG desse tipo. A possibilidade de criar personagens diferentes e experimentar novas abordagens na história adiciona um pouco de rejogabilidade, mas a linearidade da narrativa principal pode desestimular múltiplas jogadas.

Os fãs de RPGs bem escritos e ambientações ricas encontrarão muito o que gostar em "Avowed". Mesmo com algumas limitações, a experiência é cativante. A mistura de exploração, combate e narrativa resulta em um jogo que, apesar de suas imperfeições, merece ser experimentado.

Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico