Bienal do Livro do Ceará: veja programação completa deste fim de semana

Foto: João Filho Tavares Marília Lovatel lança "Salvaterra - Breve Romance de Coragem" na XV Bienal do Livro do Ceará (Foto Joao Filho Tavares/O Povo)

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará segue sua programação neste sábado, 12, no Centro de Eventos do Ceará. Com lançamentos literários, shows musicais e bate-papos, o evento reúne atrações diferentes para o público visitante.

Totalmente gratuita, a Bienal do Livro conta também com 188 estandes. Entre as possibilidades de programação para este sábado, 12, há palestra e sessão de autógrafos com Ana Miranda, slam com Lyvia Cruz e lançamento de livro de Marília Lovatel.

Dividida por eixos temáticos, a lista a seguir teve programação retirada do site oficial da Bienal do Livro e está sujeita a alterações por parte do próprio evento.





Lançamentos literários

Praça do Cordel (Foyer Pavilhão Térreo - Oeste)

18h40min - Lançamento do cordel "A Lenda do Barco de Cristal" de Rodrigo Passolargo

20h30min - Lançamento do cordel "Zé Testinha, o cangaço e o toco" de Ronaldo Rogério, com participação especial da quadrilha Arraiá Zé Testinha (adulta infantil) e Jonathan Rogério

Secult - Espaço Natércia Campos (Pavilhão Térreo - Oeste)

15 horas - Lançamento do livro: "Salvaterra - breve romance de coragem", de Marília Lovatel

17 horas - Lançamento do livro: "Antologia para Mulheres - POE(MAR) : Segredos que a água me contou", de Patrícia Cacau

19 horas - Lançamento de Livro: "Sertão confederado", de Mailson Furtado

Literatura e Cultura Alimentar (Pavilhão Térreo - Oeste)

16 horas às 18 horas - Lançamento do livro "As receitas que não foram escritas" (Organização: Bianca Ziegler, Raisa Christina, Vanessa Moreira)

Mediação: Vanessa Moreira - Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco - EGSIDB

Café Literário - (Pavilhão térreo - Oeste)

11 horas - Academia Afrocearense de Letras - Força da Mulher Negra

Quadra Literária (Pavilhão Térreo - Oeste)

15 horas - Livro: O gozo dos signos - Luciana Braga

16 horas - Poeminhas Concretos - Rosalina Rocha

19 horas - Livro: Poesia, o pão nosso de cada dia - Argentina Castro

Lançamento de Livros (Praça Emília Freitas - Pavilhão Térreo - Oeste)

9h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "Órbitas e Desvios", de Washington Ribeiro

Livro 2: "Poemas em Decanto", de Rafael Chagas

Livro 3: "Saudade Sempre Saudade (500 Trovas Sobre Saudade)", de PARDAL

Livro 4: "Meu diagnóstico não me define", de Pri Austin

10h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "O Livro dos Beija-ores: Raízes, Flores, Asas e Voos", de Cris Cysne

Livro 2: "Atlas da Violência na Perspectiva dos Agentes Comunitários de Saúde Contextos Territoriais e Sazonais da Atenção Primária à Saúde no Nordeste Brasileiro", de Anya Pimentel Gomes Fernandes Vieira-Meyer

Livro 3: "Lis e suas sapatilhas mágicas", de Lis Maria

Livro 4: "Cartas para Belchior", de Nonato Nogueira

11h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "A Décima Primavera", de Soraya Sant'Ana

Livro 2: "Por que meu pai não volta para casa?", de Efigênia Alves

Livro 3: "Saudade Molhada de Chuva", de Andre Dias Felix

Livro 4: "Memórias Interrompidas", de Lianne Peixoto Bezerra

13h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "Da Prisão à Justiça: Desvendando o Sistema de Audiências de Custódia no Brasil", de Fagner de Caldas Honorato

Livro 2: "Passagens e Travessias", de Edna Maria Silva Santos

Livro 3: "Sabrina, a Menina que Cumpriu Todos os Mandamentos", de Juliana Duarte

14h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "Maldito coração", de Bruna Sonast

Livro 2: "Lições do Pensar", Silvio Cayua

Livro 3: "Alma Desnuda", de Rita Guedes

15h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: Memórias da Resistência dos Servidores Públicos Municipais e a COVID-19 Experiência de Luta - Kellynia Farias Alves

16h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "Osvaldo Chaves: tradutor de Homero", de Léo Prudêncio

Livro 2: "Diálogos para além das nuvens", de Germano Ramos

Livro 3: "O Circo da Chapeuzinho", de Marcelino Câmara

Livro 4: "O ovo da serpente", de Léo Mackellene

17h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "Os guardiões da sabedoria", de Liduina Vidal

Livro 2: "O homem que morava dentro de si", de Raimundo Nonato Nogueira de Oliveira

Livro 3: "Mulheres em ponto cruz", de Irlys Alencar Firmo Barreira

18h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "A Ciência Peculiar de Joaquim Antônio Alves Ribeiro: Ceará- Harvard- Ceará", de Eduardo Henrique Barbosa de Vasconcelos

Livro 2: "Um inverno de cada vez", de Rosa Morena

Livro 3: "Agora: Sempre", de Henrique Beltrão

19h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "Projeto de cordel para o poeta maldito José Alcides Pinto", de Léo Prudêncio

Livro 2: "Adjokè e as culturas que Atravessaram o Mar", de Patrícia Adjokè

Livro 3: "Incêndio na casa do imperador", de Léo Mackellene

Livro 4: "O drama de Chico na inteligência articial", de Dalton Walbruni.

20h30min - Lançamento Coletivo

Livro 1: "Como Dantes", de Karla Karenina

Livro 2: "Cangaço Overdrive: Além das raízes", de Zé Wellington

Livro 3: "Teia Literária: tecendo leituras, diálogos e produções", de Francisco José Holanda

Livro 4: "Padaria Espiritual: Palavras Poéticas", de Francisco José Holanda

Lançamento de Livros (Arena Henriqueta Galeno)

11 horas às 12 horas - Após a morte do conto de fadas, a ressurreição Crônica, com Mirelle Costa e Silva

Inesp - 1º Mezanino - Oeste - Sala 8 - Sala Carolina Maria de Jesus

19 horas às 20 horas - Lançamento do Livro "Trilhas Pedagógicas No Ensino Técnico e Superior do Instituto Federal do Ceará"

Organizadores: Karlane Holanda Araújo, Anderson Gonçalves Costa e Thales Siqueira Arrais

Lançamento do Livro - "Coletânea Direito em Análise" (3 livros", de Lethicia Pinheiro Machado





Mesas e bate-papos

Praça do Cordel

14 horas - Palestra 'AS RAÍZES LUSITANAS DO CORDEL BRASILEIRO', com o pesquisador Isaías Gomes de Assis

15 horas - Conversa com Lucélia Borges e Marco Haurélio, integrantes do projeto VIDAS EM CORDEL (Museu da Pessoa) e oficina LITERATURA DE CORDEL: DO SERTÃO À SALA DE AULA.

Arena Bece - Pavilhão Térreo - Oeste

14 horas - Roda de Conversa "Traduzindo Fronteiras - A Arte de Levar a Literatura Brasileira ao Mundo".

Convidada:Bruna Dantas Lobato (RN)

Mediação: Profª. Drª. Cleide Amorim (CE)/(UECE)

16 horas - Roda de Conversa|"Representação das Mulheres Negras na Literatura de Cordel".

Convidada: Bruna Santiago (PB)

Mediação: Profª. Me. Cícera Barbosa (CE)/(MiranteSeduc)

17 horas - Roda de Conversa "Cidadania Cultural - Direitos e Políticas"

Com: Rachel Gadelha (CE), Giza Diógenes (CE), Andrea Vasconcelos (CE), Rejane Reinaldo (CE), Humberto Cunha (CE) e Luis Carlos Sabadia (CE).

Mediação: Selma Santiago (CE)/(ECult)

19 horas - Edição especial do Programa "Relatos Biográficos" Ana Miranda: Do Chão Cearense à Imensidão das Palavras""

Com: Ana Miranda, Maria Helena P. Cardoso (Presencial), Frei Betto (Virtual) e Marco Lucchesi (Virtual).

Mediação: Drª. Ana Karine Garcia (CE)/(BECE)

Literatura e Cultura Alimentar - Pavilhão Térreo - Oeste

16 horas às 18 horas - Diálogos sobre o livro Mistura Quilombola: Sabores e Memórias Ancestrais na Bienal

Mediação: Iury de Melo e Gio Frapiccini - Mercado AlimentaCE

Mesa da Curadoria

18 horas - Mesa - O corpo, o espanto e a fala: escritas de testemunho

Com: Micheliny Verunschk e Adriana Negreiros

Mediação: Glória Diógenes

20 horas - Mesa - Ancestralidades Matriarcais

Com: Sony Ferseck e Yiá Evelane de Yemanja

Mediação: Nina Rizzi

1º Mezanino - Oeste Sala 01 (MEZ01 - Sala Júlia Lopes de Almeida)

14 horas às 15h30min - Papo de Deusas: roda de conversa sobre mulheridades

Idealização e Mediação: Luana Vieira de Carvalho

16h às 17h30min - Sarau das Mulheres - 3ª Edição

Com: Luana Vieira de Carvalho, Maruska de Sousa Ribeiro e Sarah Costa Jorge de Sales

Literatura e Infâncias - 1º Mezanino - Oeste Sala 02 - Sala Ruth Guimarães

9h30min - 10h30min - MEDIAÇÃO LITERÁRIA: Autoras brasileiras e seus livros altamente recomendáveis

Convidado: Yuri Avelino

11 horas - "Meu irmão é um repolho" - contação de histórias e bate-papo com a autora Tatiana Sátiro (Fortaleza)

14 horas às 15 horas - "Onde mora o beija-flor" - Bate papo com Aline Bussons (Fortaleza)

Literatura e Infâncias - 1º Mezanino - OESTE Sala 03 e 04 - Telma Tremembé

10h30min às 11h30min - Bate Papo com o autor Leo Cunha e suas obras

14 horas às 15 horas - "ALFRABETO", Bate Papo com a autora Georgiana Neve (Fortaleza)

17 horas às 18 horas - Bate-Papo com a autora Kiusam de Oliveira e suas obras

Literatura e Infâncias - 1º Mezanino - Oeste Sala 05 e 06 - Sala Ângela Lago

9 horas às 10 horas - "A CORAGEM DE DANSO" - Bate Papo com a autora Kiussam de Oliveira

10h20min às 11h30min - Mediação de Literária: PIONEIRAS - ""O Rei Que Não Sabia de Nada e outras histórias da Ruth Rocha

Convidada: Aline Bussons (Fortaleza)

16 horas às 17 horas - MEDIAÇÃO LITERÁRIA com Ana de Arajara

Vozes Mulheres - 1º Mezanino - Oeste Sala 07 - Sala Adísia Sá

13 horas às 15 horas - Mesa-redonda: "O papel da memória na construção do romance" -

Convidadas: Emanuela Ribeiro, Grecianny Cordeiro e Vanessa Passos

Mediação: Hermínia Lima

16 horas às 17h30min - Palestra sessão de autógrafos: "Ana Miranda: Entre palavras, sonhos, desenhos, paixões e o tempo"

Convidada: Ana Miranda

Mediação: Lílian Martins

Oralidades, Ancestralidades, Mestres e Mestres da Cultura - 1º Mezanino Oeste Sala 08 - Sala Carolina Maria de Jesus

9h às 12 horas - Conversas Ancestrais: Saberes Orais Quando o Corpo Imagina

Convidadas: Denir Santos (Boi Coração de Ocara), Mestre José dos Santos Rocha (Banda Cabaçal Padre Cícero) e Mestre Chico Bento Calungueiro (Teatro de Bonecos - Mamulengo).

Mediação: Circe Macena

14 horas às 17 horas - Conversas Ancestrais: Aprendendo com os Mais Velhos

Com: Merremi Karão Jaguaribara, Ruth Anacê e Carliane Kanindé

Mediação: Iago Barreto

Livro Técnico e Acadêmico - 2º Mezanino - Oeste Sala 01 - Sala Heloneida Studart

11 horas às 12h30min - Conversa "Literatura Afro-brasileira"

Convidada: Eliane Marques

Mediação: Fábio Delano

14h30min às 16 horas - Roda de conversa: O Coletivo Lamparinas e o olhar feminino sobre o fabular e a formação de leitores

Convidadas: Claudia Melo, Rejane Nascimento, Francisca Viana e Uiara Garcia

Clube de Leitura - 2º Mezanino - Oeste Sala 02 - Sala Beatriz Nascimento

9 horas às 10 horas - Livros, laços e vozes - a conexão feminina na leitura - Uma roda de conversa sobre reflexões e vivências femininas em clubes de leitura

Convidadas: Nágila Oenning, Cris Menezes, Rosa Morena e Melissa Ourives

Encontro de Oralidades e Narrativas em Diálogo - 2º Mezanino - Oeste Sala 02 - Sala Beatriz Nascimento

15h30min - Oralidades e Narrativas das mulheres africanas - Oralidades e Narrativas das mulheres africanas - Professora Dra Artemisa Odila Candé Monteiro , Augusta M´beia Nabitã, Sofia Katanha Martins Sandji

18 horas - Mesa com os ganhadores do I Prêmio de Literatura Unilab: Silmara da Costa Silva, Sérgio da Silva Nhanrú

Mediação: Professora Doutora Kaline Girão

Salão do Professor - 2º Mezanino - Oeste - Salas 3 e 4 - Sala Maria Firmina dos Reis

9h15min às 10h15min - Roda de Diálogos: Literaturas e oralituras quilombolas

Convidadas: Maria dos Prazeres Quilombola (Cercadão dos Dicetas, Escola Anexo Cercadão), Claúdia Oliveira Quilombola (EEIEF José Crisóstomo Basílio) e Marleide Pereira(Quilombo Alto Alegre)

Mediação: Kellynia Farias (UECE)

10h15min às 12 horas - Diálogos e práticas: Linguagem antirracista e práticas de leitura literária

Com: Fran Bernardino (SEDUC CE), Sarah Forte (Feclesc UECE), Ametista de Pinho (SEDUC CE) e Lorena Rodrigues( SEDUC CE)

Mediação: Antonio Lourenço Neto (IC Instituto Castro)

14h às 15h30min - Diálogos e Práticas: Bibliotecas escolares como espaços de diversidade e de acolhimento

Com: Evyla Saboya, Claudia Benício (EM José Ramos Torres de Melo), Ismênia Isidoro (EEM Arquiteto Rogério Fróes), Sérgio Murilo (SME Maracanaú) Elane Fideles (Biblioteca Comunitária Bate Palmas)

Mediação: Cacique Kauã Pitaguary (Povo Pitaguary Anauá)

17h30min - Vem, professor! Lance o seu livro!

Convidados: Ronnison Araújo (EEMTI Marieta Santos), Flavia Barbosa (Université Toulouse Jean Jaurès), Alexandre Santiago (FACED UFC) e Grupo Dandara (FACED UFC)

Mediação: Pablo Garcia (UECE).

VII Colóquio Literatura & Psicanálise - 2º Mezanino - Oeste - Salas 5 e 6 - Sala Francisca Clotilde

9h45min - Palestra: As oleiras da literatura cearense

Casa Vida&Arte

11 horas: Contação de histórias.

Onde: Sala 1 - Mezanino 1

Com Tatiana Sátiro

11h20min: Sessão de autógrafo com Tatiana Sátiro, autora de "Meu Irmão é um repolho".

Onde: Casa Vida&Arte

14 horas: Contação de histórias. Onde: Sala 1 - Mezanino 1

Com Aline Bussons

14h20min: Sessão de autógrafo com Aline Bussons, autora do livro "Onde mora o beija-flor".

Onde: Casa Vida&Arte

16 horas: Roda de conversa "Da resistência às narrações: o caminho e a luta da mulher no jornalismo esportivo"

Com Domitila Andrade e Iara Costa, jornalistas do O POVO

17 horas: Entrevista aberta ao público

Mediação: Eduarda Porfírio, jornalista do O POVO

Com escritora Kinaya Black