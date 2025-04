Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 21 de abril (12/04)

Foto: Imani/Divulgação A artista cearense Kaya apresenta neste sábado, 12, o show "Negrazúmbida" no Theatro José de Alencar (TJA)

A artista cearense Kaya apresenta neste sábado, 12, o show "Negrazúmbida" no Theatro José de Alencar (TJA). O espetáculo combina música eletrônica, abro-brasileira e experimental a partir de sonoridades e visualidades na convergência de técnicas de confecção de instrumentos musicais não convencionais, figurino, cenografia, projeções e iluminação cênica. O show tem acessibilidade em Libras.

Quando: sábado, 12, às 19 horas

Esquenta Kukukaya

Um dos mais tradicionais espaços em Fortaleza dedicados ao forró, o Kukukaya promove neste sábado, 12, um "esquenta" de aniversário. A casa completa 29 anos em 30 de abril. Para essa prévia, o público é convidado a curtir shows de forró em dose tripla. Sobem ao palco a Banda Líbanos, o Forró Balancear e Lorim Vaqueiro.

Quando: sábado, 12, a partir das 21 horas

Show de Humor

Em homenagem ao Dia do Humorista, celebrado neste sábado, 12, o Grand Shopping recebe show com a humorista Aurineide Camurupim e a peça "Elas Cansam Roberto", uma sátira do especial "Elas Cantam Roberto". O espetáculo Grand Shopping presta uma homenagem bem-humorada ao Rei da música brasileira, Roberto Carlos, e a divas da MPB. Há personagens como Ivete Sem Galo e Malcione.

Quando: sábado, 12, a partir das 18h30min

Que País é Este

Este é o último fim de semana disponível para conferir a exposição "Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985". A mostra reúne pela a obra do fotógrafo, repórter e cineasta Jorge Bodanzky produzida durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Enquanto o manto autoritário recobria o Brasil, um jovem estudante deixava a recém-criada Universidade de Brasília para registrar com sua câmera os conflitos sociais e a diversidade cultural do país.

Quando: sábado, 12, das 12h às 20 horas; domingo, 13, das 10h às 17 horas

