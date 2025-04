Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 13 de abril (13/04)

Em celebração ao aniversário de 299 de Fortaleza, a Pinacoteca do Ceará exibe o curta-metragem "A Mulher Barco | La Femme Bateau". A programação inclui uma conversa com o diretor, Tibico Brasil, que convida Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, para a discussão. O evento disponibiliza 100 vagas, que devem ser preenchidas a partir de 1 hora antes da apresentação.

Quando: domingo, 13, às 11 horas

domingo, 13, às 11 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Festival Latino-Americano de Cinema

A 15ª edição do Curta Canoa - Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada - já está com inscrições abertas para filmes curta-metragens. Marcado para acontecer entre os dias 6 e 13 de setembro, em Aracati, os cineastas podem cadastrar seus trabalhos até 31 de maio.

Quando: inscrições até sábado, 31 de maio

inscrições até sábado, 31 de maio Inscrições em www.curtacanoa.com

Festival marcado para acontecer entre 6 e 13 de setembro





Miss Gay Ceará

Acontece neste domingo, 13, a 42ª edição do concurso de beleza Miss Gay Ceará, em que competem dez candidatas da arte transformista. O evento acontece no Cineteatro São Luiz, tem direção de Allan Deberton e tem como tema central "Resistência e a Superação".

Quando: domingo, 13, a partir das 18h30min

domingo, 13, a partir das 18h30min Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível





Samba das Alencarinas

O aniversário de Fortaleza também será comemorado com música e festa. O Mangangá Pub, localizado no Centro, promove um set de "brasilidades" com o DJ Marcolinou, além de samba pela voz da dupla Alê Eloi e Andréa Piol. O evento promete ainda "surpresas" durante a tarde e diversas participações especiais.

Quando: domingo, 13, às 14 horas

domingo, 13, às 14 horas Onde: Mangangá Pub (Rua General Bezerril, 373, terceiro andar - Centro)

Mangangá Pub (Rua General Bezerril, 373, terceiro andar - Centro) Quanto: R$ 20; vendas em sympla.com.br





Tá Meio Musical Esse Ambiente

A quarta temporada do projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente" acontece neste domingo, 13, no Parque Rio Branco, com a provocação de reunir grandes artistas da música cearense e brasileira em espaços de contato com a natureza. No evento, quem empresta a sua voz são os cantores Renato Braz e Gildomar Marinho.

Quando: domingo, 13, às 15 horas

domingo, 13, às 15 horas Onde: Parque Rio Branco (Avenida Pontes Vieira, s/n - São João do Tauape)

Parque Rio Branco (Avenida Pontes Vieira, s/n - São João do Tauape) Gratuito