Destaque na rota turística, conheça a história e a gastronomia de João Pessoa

Foto: fotos Larissa Viegas Praia de Coqueirinho

É noite na capital João Pessoa. Apesar do céu já estar muito escuro, o relógio marca um pouco mais de 18 horas. Para quem já mora no Nordeste há 23 anos, a temperatura de 26º graus não é desconfortável. Pelo contrário, chega ser agradabilíssima.

O vento oriundo do Oceano Atlântico proporciona um pouco mais de conforto térmico, sentido, ao contrário de algumas outras cidades litorâneas brasileiras, a algumas quadras do mar, graças aos prédios baixos que ocupam a orla.

No calçadão à beira-mar, contornado pelas avenidas Almirante Tamandaré e Cabo Branco, a extensão de quase dez quilômetros é tomada por turistas, concentrados principalmente na divisa entre os bairros Cabo Branco e Tambaú, próximo ao já conhecido letreiro "João Pessoa".

Assim, o sotaque calmo e carismático do paraibano torna-se mais um entre erres puxados, esses chiados e palavras cantadas. Sim, o Brasil (e o mundo) está cada vez mais encantado com a Paraíba.

Segundo a pesquisa anual de Previsões de Viagem da plataforma Booking.com, a capital paraibana está entre os dez destinos mais reservados em 2025 na plataforma. É única cidade brasileira QUE divide preferências com outros dois lugares da América Latina: San Pedro de Atacama, no Chile, e Willemstad, em Curaçao.

Os preferidos dos viajantes, tanto a lazer quanto a negócios, seguem critérios como "destinos menos lotados" (83%), "embarcar em retiros de longevidade" (78%) ou optar por "atividades noturnas para escapar das temperaturas mais altas" (57%).

Um pouco depois das 5 da manhã, quando a João Pessoa faz juz à sua localização no ponto mais oriental das Américas, o sol começa a "sair" sair do mar e convida todos para um passeio pela orla. Até o relógio marcar 8 horas, a avenida é interditada e os carros dão lugar a pessoas de todas as idades correndo, caminhando, pedalando e passeando com bichos de estimação.

E se a sua sorte do dia é aproveitar a região como turista, não faltam passeios. Os roteiros se dividem de acordo com a geografia do Estado e podem variar de acordo com a tábua das marés. Em direção ao litoral norte, a travessia do rio Paraíba, que liga os municípios de Cabedelo e Lucena, é uma experiência diferenciada. A travessia dura 30 minutos e a balsa transporta carros, vans, motos e passageiros.

Já no município de Lucena, do topo de um platô, história e cultura se misturam na Igreja Nossa Senhora da Guia. Construída no século XVI, exibe uma arquitetura que mescla o rococó e o barroco, chamado informalmente de barroco tropical devido à adição de elementos que remetem ao nosso clima.

A estrutura de calcário original ainda está preservada, assim como as portas de madeira jacarandá. O santuário recebe até hoje fiéis que acompanham missas e romarias. A vista para o mar e para a foz do rio Paraíba era estratégica, servindo também como ponto de defesa da coroa. Um detalhe que chama atenção é o cemitério, que abriga famílias que financiaram a construção da igreja.

A rota segue de passagem pela simétrica Trilha dos Coqueirais, com 500 mil coqueiros, em direção às ruínas da antiga Igreja do Bom Sucesso. Hoje, a construção é sustentada pela imensa gameleira, que se fundiu à construção e criou raízes por dentro e por fora.

O templo foi construído com o intuito de catequizar os indígenas potiguara, povos originários da região, e foi abandonado em 1789. A igreja é cercada de lendas, como a que foi erguida sobre um cemitério.

Na rota está ainda uma parada no mirante do Rio Miriri, na ponta de Lucena. Do alto, as águas escuras do rio se encontram com o mar verde característico do litoral paraibano, ao mesmo tempo que se observa o ecossistema da região.

A parada seguinte é em um dos principais pontos turísticos da região: o Caminho de Moisés, na praia de Ponta de Lucena, também conhecida como Pontinha de Lucena. O fenômeno é ocasionado quando a maré está abaixo de 0,5m e um banco de areia surge, formando uma passarela natural mar adentro. Para vivenciar a experiência completa, a dica é olhar a tábua de marés antes de visitar.

Pouco explorada, a praia ainda possui uma estrutura de restaurantes e pousadas bastante limitada, tornando a experiência mais rústica, mas não menos prazerosa, principalmente pela água morna e o mar calmo.

Já quando o destino é o litoral sul, principalmente em Conde, é possível ter uma noção maior da popularidade do Estado. De João Pessoa ao município vizinho são vistos inúmeros empreendimentos residenciais em construção.

Segundo o último Censo, realizado em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital paraibana teve o maior crescimento de moradores entre as 20 cidades com as maiores populações do Brasil: 110 mil novos moradores em 12 anos.

A variação populacional entre 2010 e 2022 foi de 15,3%. O aumento a colocou no topo do ranking das capitais do Nordeste com maior crescimento de população e, entre todas as cidades do Brasil, ficou em quarto lugar.

Para muitos desses novos moradores, o encanto pela região se deu durante visitas turísticas e profissionais. E a lista de praias e pontos de apreciação das belezas naturais é extensa. Na praia da Barra do Gramame acontece o encontro do rio de mesmo nome com o mar, sendo possível tomar banho nas duas águas.

O melhor acesso à falésia do mirante Dedo de Deus é via buggy, devido ao terreno irregular. De lá, é possível ter uma vista única para duas praias, Tabatinga e Coqueirinho. Esta última impressiona com sua areia branca e águas cristalinas. Para quem prefere praias mais desertas, Coqueirinho é parada obrigatória e rende fotos incríveis.

Outra parada para fotos e apreciação de fenômenos naturais é o Mirante Castelo da Princesa, na praia de Tabatinga. Ao contrário da maioria dos cenários formados por erosão de falésias, por lá o desgaste não foi completo e uma ponta, o "castelo", permanece visível e deslumbrante. É possível ver a diversidade de tons de areia: laranja, roxo, amarelo, rosa…

A passagem pelo litoral sul não é completa sem uma visita à Tambaba. Viajantes do mundo inteiro procuram a praia não só por suas piscinas naturais, mas também pela área dedicada ao naturismo, a primeira do Brasil a permitir a prática por lei municipal.

A experiência é vivenciada em uma parte reservada e isolada, com regras como a obrigação de nudez total a proibição de produção de fotos e vídeos sem autorização, e de práticas e comportamentos sexuais.

Os homens não podem entrar sozinhos, exceto se possuírem passaporte de naturista atualizado. A praia conta ainda com pousada e barraca de praia, ambos também com a mesma proposta de naturismo.

Na hora de se despedir de João Pessoa, a impressão que fica é de uma capital completa, mas compacta, ainda com ares de cidade do interior. E que, mesmo assim, o dia terminou mais cedo e não foi possível aproveitar e conhecer tudo. A Paraíba deixa a pele bronzeada, a energia renovada e o desejo de retornar, em breve.

*A jornalista viajou a convite da Booking.com

Os 10 destinos mais procurados no Booking.com

San Pedro de Atacama, Chile

João Pessoa, Brasil

Sanya, China

Trieste, Itália

Tromsø, Noruega

Willemstad, Curaçao

Tignes, França

Naha, Japão

Villajoyosa, Espanha

Houston, Estados Unidos

*A pesquisa Previsões de Viagem para 2025 foi encomendada pela Booking.com e realizada on-line em julho e agosto de 2024, com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.713 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os destinos tinham que estar entre os 1.000 mais reservados na Booking.com entre 15 de junho de 2023 e 15 de julho de 2024. A lista resultante foi ordenada por aumento anual. Houve uma leve curadoria dos destinos para garantir a distribuição geográfica.