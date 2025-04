Gastronomia, hospedagem e outras dicas para quem quer conhecer João Pessoa

Foto: fotos LARISSA VIEGAS Detalhe da orla de João Pessoa, na Paraíba

Da comida de rua à alta gastronomia, das cachaças aos elaborados drinks, das personalidades inusitadas ao encanto de boas hospedagens. As ruas de João Pessoa estão recheadas de opções para diferentes bolsos e paladares. Confira algumas dicas de locais para conhecer belezas paraibanas, seja as mais tradicionais ou criativas releituras.

Gulliver Mar

A vista para o oceano é um convite para desacelerar, pedir um vinho e saborear cada momento no Guliver Mar. No cardápio, entradas como o tartar de atum e o queijo camembert empanado com duo de geleias e torradas pode ser um bom começo. A lagosta au beurre noir traz o crustáceo grelhado na manteiga com espaguete ao molho de tomate fresco e manjericão. A palha italiana com calda de brigadeiro e gelato de leite Ninho encerra a experiência.





Reserve Garden

Um jardim verde, uma iluminação intimista e um cardápio com criações que combinam com diferentes ocasiões. Não deixe de pedir o salmão negro defumado, com purê de batata e toque de acerola, farofa de castanha trufada e sour cream. De sobremesa, divida a espanhola tarta de queso com caramelo salgado e telha de parmesão. E prepare a pose da foto na entrada, com as luzinhas que tornam o ambiente ainda mais charmoso.

Mangai

O ar de fazenda e a decoração que transita entre feiras, casa de interior e bodegas combinam com a proposta do Mangai. Hoje uma rede de restaurantes, o paraibano começou como uma lojinha de itens típicos: rapadura, queijo de manteiga e de coalho, carne de sol… No cardápio a la carte e no self-service é possível experimentar desde cuscuz e tapiocas até carne de sol com nata, moquecas, peixes e frutos do mar.





Hospedagens para todos os bolsos e estilos

Das pousadas mais simples aos luxuosos hotéis, não faltam opções de hospedagem em João Pessoa. Localizado à beira-mar, o Icon Hotel tem vista para a praia de Cabo Branco, suítes confortáveis e uma estrutura completa, com elevadores, piscina e academia. No restaurante Al'Mar Cucina, o café da manhã é servido no formato buffet, com opções também a la carte.

Outra opção de hospedagem é o Xilo Design Hotel, a 700m da praia de Tambaú e a 400m da praia de Cabo Branco. Próximo de farmácia, supermercados e restaurantes, o hotel também esbanja charme e um estilo que une elementos nordestinos com a funcionalidade e beleza do design. Os corredores e os próprios quartos servem de galeria para artistas locais e da região, sendo possível adquirir todas as obras expostas.

Cordel guiado

O turismólogo Neto Viana trabalha na Luck Receptivo e conhece o litoral paraibano como a palma da mão. Os passeios com o profissional, que atua no segmento há 13 anos, tornaram a experiência ainda mais interessante. Além da trilha sonora personalizada, o paraibano sempre trazia fatos e curiosidades de cada local visitado.

Fã declarado de Ariano Suassuna, Patativa do Assaré e Bráulio Bessa, declamava cordeis enquanto apreciávamos cada momento. Consciente da importância do respeito à natureza e da preservação dos monumentos, disse em certo momento: "o que não se cuida, se arruina!".

No fim, fomos surpreendidos com um vídeo com imagens aéreas, captadas discretamente por ele via drone e editado durante as pausas para banhos de mar.