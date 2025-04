Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 14 de abril

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana favorece a maturidade e o equilíbrio emocional com Mercúrio em seu signo, ajudando você a se posicionar melhor diante das situações. O Sol na casa material aumenta seu foco nas finanças, enquanto Marte no setor social melhora sua habilidade de interagir com grupos.

Touro 21/04 a 20/05 Você entra em uma fase de maior introspecção e renovação emocional, direcionando seu olhar para as necessidades que merecem atenção. Com o Sol entrando em seu signo e Marte na área familiar, sua produtividade cresce, no entanto é bom amenizar o estresse do cotidiano.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana destaca sua habilidade de se comunicar e cultivar boas relações, favorecendo parcerias construtivas. A empatia e a generosidade se fortalecem, ajudando também a superar os desafios do dia a dia.

Câncer 21/06 a 22/07 Momento propício de desenvolver seu lado gestor, tornando as rotinas e recursos mais eficientes. O Sol ilumina o setor de amizades, criando boas chances de parceria e elevando sua imagem em ambientes ligados ao trabalho.

Leão 23/07 a 22/08 Mercúrio deixa seu raciocínio mais claro e desperta o interesse por experiências que ampliam seu repertório. Você ganha mais determinação para alcançar suas metas, já que até domingo o Sol transita pelo setor profissional e Marte entra em seu signo.

Virgem 23/08 a 22/09 Os astros favorecem o pensamento reflexivo, fortalecendo seu olhar estratégico para lidar com os obstáculos e ampliando sua consciência sobre aspectos que precisam ser melhorados em sua vida. Cuide mais de si e valorize o recolhimento.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana te dá mais disposição para interagir com pessoas próximas, melhorando os trabalhos em conjunto. A confiança cresce com o Sol atuando no setor íntimo e fortalecendo vínculos importantes.

Escorpião 23/10 a 21/11 Sua habilidade de organização se destaca agora, favorecendo o controle das tarefas diárias, da saúde e também dos relacionamentos. Busque equilíbrio e segurança em todos os aspectos, inclusive no lado financeiro.

Sagitário 22/11 a 21/12 Os astros favorecem a troca de ideias que beneficiam tanto seus relacionamentos quanto sua organização no dia a dia. A vontade de ampliar seus horizontes se intensifica com Marte atuando na área espiritual, abrindo caminhos para novas abordagens.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana favorece a dedicação ao ambiente familiar, trazendo oportunidades para otimizar a organização da casa e fortalecer os laços afetivos. Cultive momentos prazerosos, tornando o ambiente mais harmonioso.

Aquário 21/01 a 18/02 A semana favorece o crescimento intelectual e colaborativo, estimulando aprendizado, trocas e vivências culturais. O lar se torna um ambiente acolhedor e revigorante com o Sol atuando no setor familiar.