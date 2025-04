Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 14 de abril (14/04)

Foto: Disney Pictures/Divulgação Estrelado por Rami Malek e Laurence Fishburne, o filme "Operação Vingança" está em exibição em Fortaleza

Estrelado por Rami Malek e Laurence Fishburne, o filme "Operação Vingança" está em exibição em Fortaleza. Depois que sua esposa é tragicamente morta em um ataque terrorista em Londres, um criptógrafo da CIA exige que seus chefes vão atrás dos assassinos. Quando fica claro que eles não agirão devido a prioridades internas conflitantes, ele chantageia a agência para treiná-lo e deixá-lo ir atrás deles sozinho.

Exposição

O Espaço Cultural da Cegás destaca a exposição "Claudio Cesar - O Que Muitos Não Viram". A mostra homenageia a vida e a obra de Claudio Cesar, que dedicou parte de sua trajetória a capturar peculiaridades do povo cearense. Flores, paisagens, retratos do dia a dia e São Francisco tornaram-se temas recorrentes em sua produção e parte de sua mitologia pessoal.

Quando: visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas; aberta até junho

visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas; aberta até junho Onde: av. Washington Soares, 6475 - José de Alencar

Drop: Ameaça Anônima

No suspense "Drop: Ameaça Anônima", Violet (Meghann Fahy) é uma mãe viúva que vai ao seu primeiro encontro romântico em anos. Chegando ao restaurante de luxo, fica aliviada ao constatar que o pretendente, vivido por Brandon Sklenar, é mais charmoso e bonito do que esperava. A química entre eles, no entanto, fica comprometida quando Violet começa a receber insistentes mensagens anônimas com ameaças violentas em seu celular. Ela deve fazer exatamente tudo que é pedido ou todos que ama irão morrer. Dirigido por Christopher Landon, o filme conta ainda com Violett Beane.

Dia de Pirata

Segunda-feira é o dia da festa "Segunda-feira Mais Louca do Mundo", destaque do Pirata Bar. A programação põe holofotes no forró a partir das 19 horas, com recepção do Trio Tapioca. Às 19h30min, há apresentação dos Piratas do Forró e aulão de Forró. A Quadrilha Junina Zé Testinha entra às 22h30min. Depois, às 23h30min, a Banda do Pirata toca ritmos que vão do forró ao pop rock. Os "sobreviventes" pode tomar um sopão às 2h30min.

Quando: segunda-feira, 14, às 19 horas

segunda-feira, 14, às 19 horas Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); vendas em pirata.com.br





Mauc

Está em exibição no Museu de Arte da UFC (Mauc) a mostra individual "Só para ver-te agora são meus olhos". A exposição reúne trabalhos da artista visual Côca Torquato feitos durante e após a pandemia. Ao todo, 70 obras compõem o percurso, sendo 40 pratos de porcelana e 30 aquarelas em nanquim nos tamanhos A3 e A4.