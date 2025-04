Confira a agenda cultural desta terça-feira, 15 de abril (15/4/25)

Foto: O POVO.doc O pintor Antonio Bandeira nasceu em 26 de maio de 1922

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 15, o documentário "Antonio Bandeira - O Poeta das Cores", dirigido pelo cineasta cearense Joe Pimental e por Francisco Bandeira, sobrinho do biografado. Neste longa, Pimentel cria um retrato

sobre o artista que revolucionou o abstracionismo nacional e que em 2025 completaria 103 anos.

Quando : terça-feira, 15, às 17h40min

: terça-feira, 15, às 17h40min Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria do cinema



CineMaterna

É realizada nesta terça-feira, 15, mais uma edição do CineMaterna. Desta vez, foi o escolhido o longa "Um Filme Minecraft", sobre o famoso jogo de computador que virou febre na internet. A sessão especial é adaptada para famílias com bebês de até 18 meses. O ambiente tem iluminação suave, som reduzido e temperatura ajustada, além de sala com trocadores equipados com fraldas, pomadas

e lenços umedecidos.

Quando : terça-feira, 15, às 14 horas

: terça-feira, 15, às 14 horas Onde : cinema do RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100)

: cinema do RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100) Quanto: R$ 15; vendas em cinepolis.com.br e na bilheteria



Ciclo Sesc

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Ciclo Sesc, um dos maiores passeios ciclísticos do Ceará. O evento une esporte, lazer e solidariedade e ocorre entre maio e junho em 12 municípios. O percurso varia conforme a cidade, com trajetos que vão de 5 quilômetros a 15 quilômetros. Em Fortaleza, a prova acontece em 1º de maio, quinta-feira. Parte do valor arrecadado com as inscrições será revertido para o programa Mesa Brasil Sesc.

Quando : 1º de maio, quinta-feira, em Fortaleza

: 1º de maio, quinta-feira, em Fortaleza Inscrições : Sympla

: Sympla Quanto : a partir de R$ 15

: a partir de R$ 15 Mais informações: sesc-ce.com.br





Terra Vermelha

Segue em exposição no Museu da Fotografia Fortaleza a mostra "Terra Vermelha", do fotojornalista italiano Tommaso Protti. Com 94 fotografias, o projeto tem uma Amazônia sem romantização e apresenta um retrato cru da maior floresta tropical do mundo.

Quando : de terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas

: de terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas Onde : Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

: Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito





Salão de Abril

Com o tema "Despertar à Terra", segue disponível para visitação o tradicional Salão de Abril. Neste ano, a mostra destaca a reconexão com a natureza, a preservação ambiental e o patrimônio cultural e tem curadoria de Aline Ambrósio e Wes Viana. O projeto valoriza a multiplicidade de expressões artísticas e homenageia o mestre Júlio Santos, referência em fotopintura e na preservação da memória visual cearense.

Quando : de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 17 horas; e aos sábados, das 9h às 16 horas

: de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 17 horas; e aos sábados, das 9h às 16 horas Onde : Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro)

: Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito