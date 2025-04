Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 15 de abril

O SANTO São Damião De Veuster

Nasceu em 3 de janeiro de 1840, na Bélgica. Cresceu em lar católico de pequenos proprietários agrícolas. Ingressado na Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, recebeu o nome de Damião. Com 21 anos, ouviu a palestra de um bispo do Havaí que falava dos problemas da região. Damião, antes de ser ordenado sacerdote, pediu que fosse enviado. Na época, havia uma grande disseminação de lepra no Havaí. Temendo uma proliferação, o governo local decidiu levar os leprosos, à força, para uma ilha de onde só seria possível sair de navio. Uma vez lá, Damião viu quase mil leprosos entregues a devassidão, drogas e crime. O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa. Após dez anos, ele também contraiu lepra.