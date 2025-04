Projeto Território de Caretas lança site com mapeamento de grupos cearenses

Foto: Henrique Dídimo/ Divulgação Plataforma "Território de Caretas" mapeia os grupos de mascaramento popular do Ceará

Nas profundezas das comunidades rurais do Nordeste brasileiro, existe um universo vibrante, onde cores, ritmos e mistérios se entrelaçam e resistem ao tempo. Muitas vezes à margem dos centros urbanos e invisíveis ao olhar do Brasil conectado, essas manifestações culturais seguem vivas, carregadas de história e de identidade.

Entre essas expressões populares, destacam-se as manifestações de mascaramento - como os Caretas, Papangus e Cavalo-Marinho - que misturam festa, resistência e uma forte conexão com as raízes da região. Até pouco tempo, quem desejava conhecer essa expressão da diversidade cultural precisava se deslocar até as comunidades, de corpo e mente abertos para uma experiência imersiva.

Foi pensando nessa lacuna de acesso que o curador do projeto Bestiário Nordestino, Rafael Limaverde, decidiu criar o site "Território de Caretas", após uma profunda pesquisa sobre as manifestações de mascaramento no Brasil, com ênfase no Nordeste.

A plataforma digital tem como objetivo reunir, divulgar e mapear os grupos de mascaramento popular do Ceará, funcionando como um banco de dados interativo. Ela permite, ainda, o compartilhamento de informações, a localização de grupos e eventos, contatos diretos, além de disponibilizar fotos e vídeos que capturam a essência dessa tradição.

O site será lançado nesta terça-feira, 15, durante as comemorações da Semana Santa. Rafael, em entrevista ao Vida & Arte, explica que os Reisados de Caretas do Ceará são algumas das manifestações culturais mais criativas e autênticas do Estado, mas ainda pouco conhecidas pelo grande público.

Ele faz um paralelo com Portugal, que mantém um calendário anual com grande visitação aos "Caretos", suas próprias manifestações de mascaramento. "Nossa intenção com o site é democratizar o acesso a esses grupos e suas apresentações, oferecendo calendários, localizações e contatos. Acreditamos que a divulgação dessas manifestações é essencial para a sua valorização, preservação e continuidade", afirma Rafael.

A plataforma é um acervo vivo e colaborativo, na qual os próprios grupos poderão contribuir com vídeos, fotos, relatos e até roteiros de suas performances. Além disso, conta com um mapa interativo que indica a localização dos grupos ativos, bem como entrevistas, artigos e vídeos documentais.

Sobre como o site pode facilitar a comunicação entre as comunidades locais e os grupos de reisados, Rafael explica que a interface foi projetada para ser simples e acessível.

"A principal dificuldade que encontramos foi reunir informações sobre os diversos grupos no Estado. Por isso, criamos essa plataforma, que não só serve como uma fonte de pesquisa, mas também como uma poderosa ferramenta de divulgação, estreitando a conexão entre o público e o nosso patrimônio cultural", diz o pesquisador.

O Território de Caretas foi contemplado pelo Edital Patrimônio Vivo da Secretaria de Cultura do Ceará em 2024. O projeto teve seu ponto de partida em uma viagem de pesquisa, na qual foram coletadas imagens e informações sobre os dois primeiros grupos que farão parte do site: os Caretas do Mestre Zé Augusto, da cidade de Umari, e os Caretas de São Gonçalo, de Piquet Carneiro.

"Este é um projeto inicial, que parte desse mapeamento para promover congressos, mostras, festivais e outras iniciativas. Em breve, queremos expandir esse 'território' para todo o Brasil", projeta o curador.

"Queremos criar um 'terreiro' virtual, onde os grupos possam se encontrar e se conectar com seu público. À medida que a plataforma se torne uma referência na localização e divulgação desses grupos, esperamos que mais pessoas contribuam para que novas manifestações se integrem a esse grande Território de Caretas", conclui Rafael.

O que são as manifestações de mascaramento no Brasil?

As manifestações de mascaramento no Brasil são expressões culturais e festivas nas quais os participantes usam máscaras, fantasias ou disfarces como parte de rituais, festas populares, encenações ou brincadeiras, agrupando o sagrado e o profano em um só terreiro.

Com raízes nas tradições indígenas, africanas e europeias, essas manifestações são bastante comuns em várias regiões do País, especialmente no Nordeste.

O Ceará é rico em manifestações que utilizam o mascaramento, sendo facilmente encontradas nos Reisados de Caretas, tanto no Ciclo Natalino quanto na Semana Santa.

A máscara, principal acessório, é comumente usada como objeto de encantamento, permitindo que as pessoas "saiam de si", assumam outros papéis e expressem críticas, alegrias, medos e desejos de forma lúdica.

A tradição é passada de geração em geração, muitas vezes de forma não escrita, resistindo à homogeneização cultural e mantendo viva a memória de comunidades rurais e periféricas.

Onde acessar