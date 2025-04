Sessão extra do show ‘Histórias do Porchat’ acontece em Fortaleza

Foto: Juliana Coutinho/Divulgação Fortaleza terá mais uma sessão extra do show "Histórias do Porchat"

Fenômeno do humor nacional, Fábio Porchat desembarca em Fortaleza no dia 3 de maio, sábado, com o stand-up “Histórias do Porchat”. Devido à alta procura, o espetáculo terá três sessões no Cineteatro São Luiz, incluindo uma apresentação extra às 15 horas.

As duas primeiras sessões já estão esgotadas, restando ingressos apenas para a sessão divulgada na tarde desta segunda-feira, 14. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Em cartaz há quatro anos, o espetáculo traz relatos engraçados e inusitados das experiências vividas pelo artista ao redor do mundo.

Entre os momentos mais marcantes, Porchat compartilha situações curiosas e hilárias, como um inesperado encontro com gorilas durante um safári na África.

Fábio Porchat é um dos humoristas mais influentes do Brasil, com trabalhos no teatro, cinema, televisão e internet. Um de seus programas mais conhecidos é “Que História é Essa, Porchat”, exibido pela Globo.

O show de stand-up que chega a Fortaleza é mais uma prova de sua versatilidade. A apresentação já passou por diversas cidades do País, como São Paulo e Rio de Janeiro, e também por outros países, como França, Portugal e Suíça.

Histórias do Porchat - Sessão Extra

Quando: sábado, 3 de maio, às 15 horas (não é permitida a entrada após o início do show)

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira). Vendas no Sympla