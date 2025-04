TV O POVO retorna com programação focada em informação e cultura

Foto: Samuel Setubal Marcos Tardin apresenta o O Povo News 2° edição

A partir desta terça-feira, 15, é possível acessar gratuitamente na TV todos os programas desenvolvidos pelo Grupo de Comunicação O POVO. Esse projeto, que sai do papel em 2025, é o canal O POVO na TV aberta, relacionado ao dígito 48-2.

A iniciativa tem parceria com a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult CE) e foi viabilizada em 2024, após decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aprova que as TVs digitais teriam direito à multiprogramação, com extensão de até três canais extras. A medida foi necessária, pois o grupo já possui um canal televisivo: 48-1, da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

“No passado, existiu uma TV O POVO. Ela era uma retransmissora da TV Cultura, na época. Em 2018, o canal passou a ser inteiramente da FDR, por conta da ‘pegada educativa’”, explica Chico Marinho, gerente audiovisual da fundação.

Ele continua: “A diferença agora é que o canal FDR é especificamente voltado para a educação e cultura, já a TV O POVO, mesmo associada à Fundação Demócrito Rocha, tem conteúdo jornalístico e cultural resultante da parceria entre o grupo O POVO e a Secult. Assim, renasce a TV O POVO”.

O canal vai funcionar com, pelo menos, 10 horas de conteúdo jornalístico durante o dia, oriundo dos programas “O POVO News”, “O POVO na Rádio”, “O POVO da Tarde”, debates, “Esportes O POVO” e gravação de podcasts.

Pelo turno da noite, a transmissão se divide em três faixas de horário: uma exclusivamente associada às produções do O POVO+, com registros e documentários; outra dedicada às produções audiovisuais das universidades do Brasil; e, pela madrugada, acontece a exibição de filmes, que são obras cearenses exibidas com a parceria Secretaria de Cultura.

As primeiras universidades a serem contempladas na programação são a Universidade de Brasília (UNB) e a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), que compartilham documentários próprios.

Para Jocélio Leal, diretor de Jornalismo da rádio O POVO CBN e CBN Cariri, transmitidos na TV, a novidade é uma oportunidade de expandir para outros meios o trabalho já desenvolvido no grupo de comunicação.

“A rádio O POVO CBN continua sendo uma rádio com essência de rádio, com ritmo de rádio, com uma programação de rádio, com alma e corpo de rádio. O que acontece, agora com a TV O POVO, é que o conteúdo passa a compor a grade de programação, o que faz com que nós cheguemos a um público muito maior, o que dá mais relevância para o rádio”, declara Jocélio Leal.

“A gente sempre trabalha a ideia de mais audiência, mas mirando na influência, porque isso que dá força para rádio. Não só ser a rádio mais ouvida, mas ser uma rádio que tenha importância no debate político, no debate econômico, nas questões que envolvem a vida na cidade, urbanismo, tudo isso é muito a cara da rádio O POVO CBN. Indo para a TV, conseguimos chegar a novos públicos. Isso nos deixa muito animados com a ideia”, acrescenta o diretor.

Já para Ítalo Coriolano, editor de política do Jornal e apresentador do "O POVO News" pela manhã, a chegada do programa para a TV é uma conquista e um desafio. “Indo para a TV, a gente pode atingir um novo público, que, apesar das transformações no consumo de conteúdos, ainda se mantém muito fiel à programação televisiva. É uma oportunidade para tentar atrair novas pessoas”, diz.

“A gente tem consciência de que a interação difere, pois, no YouTube, existe um espaço reservado para as pessoas reagirem e comentarem a transmissão. Quem vê pela TV e não usa YouTube vai ter que reagir de outra maneira, talvez por email ou via WhatsApp. É importante saber que é um público diferente, que tem outras práticas de consumo, outros tipos de interação e a gente tem que estar atento a isso. A TV ainda cativa o público tradicional na sua maneira de consumir informações”, conclui o apresentador.



Programação da TV O POVO (48.2)

Dia

Diariamente: OP News, OP no Rádio, Esportes do Povo, OP da Tarde e Debates do Povo (ao vivo e reprisados)

Exibições especiais de mesacasts

Segunda-feira - Futcast

Terça-feira - Jogo Político

Quarta-feira - Guia Econômico

Quinta-feira - Mamy Cast

Sexta-feira - Jogo Político

Noite

Exibição de conteúdos do O POVO+, plataforma de streaming do O POVO, como "Memória O POVO" e "Ela não queria ser santa".

Exibição de produções de universidades públicas e privadas do Brasil.

Exibição de filmes cearenses provenientes de parcerias com realizadores audiovisuais locais e também com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE).

Programação disponível de segunda-feira a domingo, 24 horas por dia.

canal 48.2 - TV aberta

Para ter acesso ao conteúdo, o usuário, após ligar o aparelho de televisão, precisa realizar uma busca de novos canais. O processo é simples e pode ser feito pelo controle remoto da TV - sem necessidade de ter a presença de um técnico. Após realizar a busca de canais, é necessário realizar o aceite para conseguir assistir ao conteúdo da programação.