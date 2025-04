XV Bienal do Livro do Ceará movimenta mais de R$ 13 milhões

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-04-2025: Movimentação de leitores e stands de livros durante a Bienal do livro no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Foram mais de dez dias devotados ao livro e à leitura. A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará encerrou a programação no domingo, 13, com números volumosos: 500 lançamentos de livros, público superior a 450 mil pessoas e uma estimativa de R$ 13 milhões em negócios realizados na feira do livro.

Realizada no Centro de Eventos, a programação reuniu nomes como Lira Neto, Socorro Acioli, Ana Miranda, Pedro Rhuas e até o jogador de futebol Cafu marcou presença para lançar obra biográfica. O Vida&Arte destaca os pontos altos do evento que deve ter a próxima edição realizada em 2027.





Cafu na Bienal

O jogador Cafu não era uma atração anunciada para a Bienal do Livro, mas, em passagem por Fortaleza para lançar a obra biográfica "A Saga Cafu: O Grande Sonho", ele esteve no Centro de Eventos e acabou se tornando uma das grandes atrações da programação.





Feira do livro

Ao longo dos dez dias de evento, entre 4 e 13 de abril, foram mais de R$ 13 milhões em vendas e 450 mil pessoas passando pelo Centro de Eventos. Para além da programação que envolveu grandes nomes da literatura, a Bienal se mostrou um grande negócio para leitores e livreiro.





Muita cantoria

Edição após edição, a Praça do Cordel é uma das grandes atrações da Bienal - reunindo repentistas, cordelistas e outras figuras relevantes da cultura popular. Além de comprar os tradicionais folhetos, o público acompanhou apresentações de artistas como Geraldo Amâncio e Zé Eufrásio (foto).





Voz de Mulher

Com o tema "Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura", a Bienal do Livro teve forte participação de escritoras. Uma das programações foi o sarau Voz de Mulher - que reuniu as escritoras Ana Karla Dubiela, Cris Menezes, Gilda Freitas, Jovina Benigno, Lisiane Forte, Luciana Braga;,Mika Andrade, Nádia Camurça, Rosa Morena, Sara Síntique, Vitória Régia e Zélia Sales. Na foto, a escritora Eudismar Mendes e a jornalista Lilian Martins.





Bienal Adentro

Não apenas do Centro de Eventos vive a Bienal do Livro. A programação também é realizada em outros espaços de Fortaleza e da Região Metropolitana. Na foto, a escritora Eliana Marques em ação com os jovens do Cuca José Walter.





Presença das escolas

Mais de 40 mil estudantes - das redes pública e particular - passaram pela Bienal do Livro. O número foi divulgado pela assessoria de imprensa do evento no domingo, 13, último dia de programação. Os alunos tiveram acesso à programação voltada para infância e juventude, além de terem circulado na feira do livro. Os professores ganharam crédito de R$ 200.





Casa Vida&Arte

Lançamento de livros, entrevistas abertas, contação de histórias, sessão de autógrafos e outras atividades foram realizadas na Casa Vida&Arte - espaço que abraçou as ações celebrativas aos 40 anos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), os lançamentos e os livros das Edições Demócrito Rocha (EDR) e uma programação do Vida&Arte.