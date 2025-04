Programe-se: confira a agenda cultural desta terça, 16 de abril (16/4)

Foto: Luiz Alves/Divulgação Oscar Arruda e banda

O artista Oscar Arruda se apresenta, nesta quarta-feira, 16, no restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango, com o show "Bird on The Wire", em homenagem ao cantor, compositor, poeta e romancista canadense Leonard Cohen. No palco, junto a ele, vão estar também os músicos Ayrton Bob Pessoa (teclado), Felipe Couto (contrabaixo), Marcelo Holanda (bateria) e as cantoras Clau Aniz e Ayla Lemos.

Quando: quarta-feira, 16, às 20 horas

quarta-feira, 16, às 20 horas Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert)





Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 16, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Keyvianne Lima. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público, com evento que acontece no pátio do museu, voltado para todas as idades. O momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17h30min, com 20 vagas por ordem de chegada.

Quando: quarta-feira, 16, às 17h30min

quarta-feira, 16, às 17h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Marimbanda

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe nesta quarta-feira, 16, o show inédito "Marimbanda e o Choro Cearense - Tributo a Tarcísio Sardinha", apresentado pela banda cearense que promete levar choros, baladas e valsas do mestre do violão e cavaquinho. Além de Tarcísio, Marimbanda apresenta sucessos de Adelson Viana, Luizinho Duarte, Zé Meneses e Augusto Moreira, que faz participação especial no cavaquinho dentro do repertório do evento.

Quando: quarta-feira, 16, às 19 horas

quarta-feira, 16, às 19 horas Onde: CCBNB (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mundo dos Robôs

Segue disponível para visitação, até a quarta-feira, 30, a exposição "Mundo dos Robôs", no Shopping Parangaba. Ao todo, são 20 robôs gigantes dispostos pelos espaços, que acompanham informes sobre curiosidades e detalhes de cada um. Os visitantes podem conferir máquinas de diferentes modelos, cores e propostas.

Quando: até quarta-feira, 30, com visitação em todos os dias da semana, das 10h às 22 horas

até quarta-feira, 30, com visitação em todos os dias da semana, das 10h às 22 horas Onde: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Gratuito





Desconhecidos

Continua em cartaz nos cinemas o terror "Desconhecidos", escrito e dirigido por JT Mollner. A história acompanha um predador implacável que persegue uma mulher ferida, que faz o possível para se manter um passo à frente de seu agressor, mas a cada momento de tensão, sua força diminui e sua capacidade de sobreviver é ainda mais comprometida. A produção busca mostrar ao público uma dramatização dos últimos meses de um assassino em série.

